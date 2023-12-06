https://ria.ru/20231206/blinken-1914036120.html

Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И

Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И - РИА Новости, 06.12.2023

Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны обсудили американские дипломатические усилия по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:21

2023-12-06T09:21

2023-12-06T09:34

в мире

сша

ближний восток

ван и (политик)

энтони блинкен

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

китай

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны обсудили американские дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа."Блинкен сегодня поговорил с... Ван И... Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе... Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта", - сообщил госдеп.Блинкен в разговоре с китайским коллегой подчеркнул, что недавние нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море представляют собой неприемлемую угрозу морской безопасности и международному праву, которое все страны обязаны соблюдать.Стороны подчеркнули важность развития прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20231201/obse-1913136196.html

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

сша

ближний восток

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, ван и (политик), энтони блинкен, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, китай