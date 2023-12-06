https://ria.ru/20231206/blinken-1914036120.html
Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И
Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И - РИА Новости, 06.12.2023
Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны обсудили американские дипломатические усилия по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:21
2023-12-06T09:21
2023-12-06T09:34
в мире
сша
ближний восток
ван и (политик)
энтони блинкен
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
китай
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны обсудили американские дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа."Блинкен сегодня поговорил с... Ван И... Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе... Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта", - сообщил госдеп.Блинкен в разговоре с китайским коллегой подчеркнул, что недавние нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море представляют собой неприемлемую угрозу морской безопасности и международному праву, которое все страны обязаны соблюдать.Стороны подчеркнули важность развития прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20231201/obse-1913136196.html
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, ван и (политик), энтони блинкен, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, китай
В мире, США, Ближний Восток, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Китай
Блинкен провел разговор с китайским коллегой Ван И
Блинкен и Ван И обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке