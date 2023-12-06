https://ria.ru/20231206/armiya-1914222397.html
"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ
"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ
Среди бойцов ВСУ назревает беспокойство, поскольку у них накопилось множество претензий к власти, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:52
2023-12-06T20:52
2023-12-06T20:52
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Среди бойцов ВСУ назревает беспокойство, поскольку у них накопилось множество претензий к власти, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает", — поделился он.Катер также отметил, что бойцы ВСУ находятся в крайне изможденном состоянии, потому что им приходится круглосуточно и беспрерывно воевать."Я все чаще слышу от руководства ВСУ <…>, что солдаты очень устали", — отметил генерал.Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231206/obvinenie-1914154748.html
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в мире, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt, нато
В мире, Германия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Welt, НАТО
"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ
Немецкий генерал Катер: в рядах украинской армии назревает беспокойство