https://ria.ru/20231206/armiya-1914222397.html

"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ

"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023

"Закипает": немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ

Среди бойцов ВСУ назревает беспокойство, поскольку у них накопилось множество претензий к власти, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:52

2023-12-06T20:52

2023-12-06T20:52

в мире

германия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

welt

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_142b9f8d9e4de609be7cc296cb8856b3.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Среди бойцов ВСУ назревает беспокойство, поскольку у них накопилось множество претензий к власти, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает", — поделился он.Катер также отметил, что бойцы ВСУ находятся в крайне изможденном состоянии, потому что им приходится круглосуточно и беспрерывно воевать."Я все чаще слышу от руководства ВСУ <…>, что солдаты очень устали", — отметил генерал.Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231206/obvinenie-1914154748.html

https://ria.ru/20231206/znak-1914208131.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt, нато