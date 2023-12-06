Костромская аптечная сеть расширила собственное производство лекарств
© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт сканирует лекарства
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт сканирует лекарства. Архивное фото
КОСТРОМА, 6 дек – РИА Новости. Костромская областная аптечная база запустила новую линию производства лекарственных препаратов, что позволило увеличить перечень выпускаемых рецептурных медикаментов с 90 до 250 позиций, сообщает администрация региона.
Костромская область — один из немногих регионов страны, где сохранено собственное аптечное предприятие. С этого года оно определено единственным поставщиком льготных лекарств, которые реализуются через аптечную сеть "Губернская". По данным администрации Костромской области, представительства работают во всех муниципальных образованиях региона, в том числе, в тех, где частный бизнес не открывает и не развивает собственные сети.
В среду губернатору региона Сергею Ситникову представили новую линию по изготовлению медикаментов на улице Никитской в Костроме. Для расширения производства в рецептурно-производственном отделе проведены ремонтные работы, приобретена новая мебель и современное высокотехнологичное оборудование. На эти цели было выделено свыше 7 миллионов рублей.
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"Ранее здесь производили 90 наименований лекарственных препаратов. Новая материально-техническая база позволила увеличить объемы производства, расширить перечень медикаментов и изготавливать более 250 фармацевтических препаратов", - говорится в сообщении.
В числе препаратов - жаропонижающие и обезболивающие, назальные спреи и мази, микстуры от кашля, противоожоговые мази. Областная администрация подчеркивает, что лекарства стоят в несколько раз дешевле произведенных под известным брендом.
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"Большое количество препаратов, которые не представляют из себя уникальных форм, продаются за большие деньги только из-за известной торговой марки. В этой связи необходим возврат к тем препаратам, которые на самом деле не представляют никакой сложности с точки зрения производства, но оказывают то же самое воздействие на организм человека, на течение болезни, и дешевле во много раз" - отметил губернатор Ситников.
Глава региона подчеркнул, что эта тема актуальна и для медицинских учреждений, и для жителей области, которым не придется переплачивать, по словам Ситникова, "просто за красивую упаковку с красивым названием".