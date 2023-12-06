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Костромская аптечная сеть расширила собственное производство лекарств - РИА Новости, 06.12.2023
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Костромская область
 
21:08 06.12.2023 (обновлено: 21:11 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/apteki-1914224692.html
Костромская аптечная сеть расширила собственное производство лекарств
Костромская аптечная сеть расширила собственное производство лекарств - РИА Новости, 06.12.2023
Костромская аптечная сеть расширила собственное производство лекарств
Костромская областная аптечная база запустила новую линию производства лекарственных препаратов, что позволило увеличить перечень выпускаемых рецептурных... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:08
2023-12-06T21:11
костромская область
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КОСТРОМА, 6 дек – РИА Новости. Костромская областная аптечная база запустила новую линию производства лекарственных препаратов, что позволило увеличить перечень выпускаемых рецептурных медикаментов с 90 до 250 позиций, сообщает администрация региона. Костромская область — один из немногих регионов страны, где сохранено собственное аптечное предприятие. С этого года оно определено единственным поставщиком льготных лекарств, которые реализуются через аптечную сеть "Губернская". По данным администрации Костромской области, представительства работают во всех муниципальных образованиях региона, в том числе, в тех, где частный бизнес не открывает и не развивает собственные сети. В среду губернатору региона Сергею Ситникову представили новую линию по изготовлению медикаментов на улице Никитской в Костроме. Для расширения производства в рецептурно-производственном отделе проведены ремонтные работы, приобретена новая мебель и современное высокотехнологичное оборудование. На эти цели было выделено свыше 7 миллионов рублей. "Ранее здесь производили 90 наименований лекарственных препаратов. Новая материально-техническая база позволила увеличить объемы производства, расширить перечень медикаментов и изготавливать более 250 фармацевтических препаратов", - говорится в сообщении. В числе препаратов - жаропонижающие и обезболивающие, назальные спреи и мази, микстуры от кашля, противоожоговые мази. Областная администрация подчеркивает, что лекарства стоят в несколько раз дешевле произведенных под известным брендом. "Большое количество препаратов, которые не представляют из себя уникальных форм, продаются за большие деньги только из-за известной торговой марки. В этой связи необходим возврат к тем препаратам, которые на самом деле не представляют никакой сложности с точки зрения производства, но оказывают то же самое воздействие на организм человека, на течение болезни, и дешевле во много раз" - отметил губернатор Ситников. Глава региона подчеркнул, что эта тема актуальна и для медицинских учреждений, и для жителей области, которым не придется переплачивать, по словам Ситникова, "просто за красивую упаковку с красивым названием".
https://ria.ru/20231113/serdtse-1909233263.html
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общество, здоровье - общество, костромская область, кострома
Костромская область, Общество, Здоровье - Общество, Костромская область, Кострома

Костромская аптечная сеть расширила собственное производство лекарств

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт сканирует лекарства
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт сканирует лекарства. Архивное фото
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КОСТРОМА, 6 дек – РИА Новости. Костромская областная аптечная база запустила новую линию производства лекарственных препаратов, что позволило увеличить перечень выпускаемых рецептурных медикаментов с 90 до 250 позиций, сообщает администрация региона.
Костромская область — один из немногих регионов страны, где сохранено собственное аптечное предприятие. С этого года оно определено единственным поставщиком льготных лекарств, которые реализуются через аптечную сеть "Губернская". По данным администрации Костромской области, представительства работают во всех муниципальных образованиях региона, в том числе, в тех, где частный бизнес не открывает и не развивает собственные сети.
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В среду губернатору региона Сергею Ситникову представили новую линию по изготовлению медикаментов на улице Никитской в Костроме. Для расширения производства в рецептурно-производственном отделе проведены ремонтные работы, приобретена новая мебель и современное высокотехнологичное оборудование. На эти цели было выделено свыше 7 миллионов рублей.
«
"Ранее здесь производили 90 наименований лекарственных препаратов. Новая материально-техническая база позволила увеличить объемы производства, расширить перечень медикаментов и изготавливать более 250 фармацевтических препаратов", - говорится в сообщении.
В числе препаратов - жаропонижающие и обезболивающие, назальные спреи и мази, микстуры от кашля, противоожоговые мази. Областная администрация подчеркивает, что лекарства стоят в несколько раз дешевле произведенных под известным брендом.
«
"Большое количество препаратов, которые не представляют из себя уникальных форм, продаются за большие деньги только из-за известной торговой марки. В этой связи необходим возврат к тем препаратам, которые на самом деле не представляют никакой сложности с точки зрения производства, но оказывают то же самое воздействие на организм человека, на течение болезни, и дешевле во много раз" - отметил губернатор Ситников.
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Глава региона подчеркнул, что эта тема актуальна и для медицинских учреждений, и для жителей области, которым не придется переплачивать, по словам Ситникова, "просто за красивую упаковку с красивым названием".
 
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