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Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных - РИА Новости, 06.12.2023
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16:35 06.12.2023 (обновлено: 17:41 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/amnistiya-1914157893.html
Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных
Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных - РИА Новости, 06.12.2023
Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных
Совет Федерации готов подключиться вместе с Госдумой и Минюстом к работе по подготовке амнистии для женщин-заключенных, сказала спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:35
2023-12-06T17:41
константин чуйченко
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Федерации готов подключиться вместе с Госдумой и Минюстом к работе по подготовке амнистии для женщин-заключенных, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что нужно принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения", - сказала спикер в ходе встречи сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате "Открытого диалога".Парламентарий также отметила, что сенаторы продолжат заниматься темой гуманизации уголовно-исправительной системы, это постоянное направление работы.Матвиенко подчеркнула, что нельзя без суда и следствия держать в СИЗО людей продолжительное время, и года заключения в этом случае достаточно, чтобы либо предъявить обвинение, либо изменить меру пресечения. Это может касаться тех граждан, следствие по которым проходит по нетяжким статьям. "Россия - цивилизованное государство, мы не имеем права допускать, чтобы нарушалось человеческое достоинство, права человека вообще, и в том числе в местах лишения свободы", - сказала она.Матвиенко уточнила, что это касается, в частности, и условий содержания в местах заключения женщин, в том числе с детьми. Отдельно спикер коснулась темы заключения беременных женщин. По ее мнению, заключенных "в положении" можно было бы направлять в колонии-поселения.
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html
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константин чуйченко, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, общество, владимир путин
Константин Чуйченко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество, Владимир Путин
Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных

Матвиенко: Совфед подключится к подготовке амнистии для женщин-заключенных

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Федерации готов подключиться вместе с Госдумой и Минюстом к работе по подготовке амнистии для женщин-заключенных, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что нужно принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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5 декабря, 11:24
"Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения", - сказала спикер в ходе встречи сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате "Открытого диалога".
Парламентарий также отметила, что сенаторы продолжат заниматься темой гуманизации уголовно-исправительной системы, это постоянное направление работы.
Матвиенко подчеркнула, что нельзя без суда и следствия держать в СИЗО людей продолжительное время, и года заключения в этом случае достаточно, чтобы либо предъявить обвинение, либо изменить меру пресечения. Это может касаться тех граждан, следствие по которым проходит по нетяжким статьям. "Россия - цивилизованное государство, мы не имеем права допускать, чтобы нарушалось человеческое достоинство, права человека вообще, и в том числе в местах лишения свободы", - сказала она.
Матвиенко уточнила, что это касается, в частности, и условий содержания в местах заключения женщин, в том числе с детьми. Отдельно спикер коснулась темы заключения беременных женщин. По ее мнению, заключенных "в положении" можно было бы направлять в колонии-поселения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин
5 декабря, 11:58
 
Константин ЧуйченкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФОбществоВладимир Путин
 
 
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