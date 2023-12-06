https://ria.ru/20231206/amnistiya-1914157893.html

Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных

Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных - РИА Новости, 06.12.2023

Матвиенко прокомментировала предложение об амнистии для женщин-заключенных

Совет Федерации готов подключиться вместе с Госдумой и Минюстом к работе по подготовке амнистии для женщин-заключенных, сказала спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:35

2023-12-06T16:35

2023-12-06T17:41

константин чуйченко

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Федерации готов подключиться вместе с Госдумой и Минюстом к работе по подготовке амнистии для женщин-заключенных, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что нужно принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения", - сказала спикер в ходе встречи сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате "Открытого диалога".Парламентарий также отметила, что сенаторы продолжат заниматься темой гуманизации уголовно-исправительной системы, это постоянное направление работы.Матвиенко подчеркнула, что нельзя без суда и следствия держать в СИЗО людей продолжительное время, и года заключения в этом случае достаточно, чтобы либо предъявить обвинение, либо изменить меру пресечения. Это может касаться тех граждан, следствие по которым проходит по нетяжким статьям. "Россия - цивилизованное государство, мы не имеем права допускать, чтобы нарушалось человеческое достоинство, права человека вообще, и в том числе в местах лишения свободы", - сказала она.Матвиенко уточнила, что это касается, в частности, и условий содержания в местах заключения женщин, в том числе с детьми. Отдельно спикер коснулась темы заключения беременных женщин. По ее мнению, заключенных "в положении" можно было бы направлять в колонии-поселения.

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html

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константин чуйченко, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, общество, владимир путин