https://ria.ru/20231206/alimenty-1914160803.html
Алиментщикам в России грозят новые ограничения
Алиментщикам в России грозят новые ограничения - РИА Новости, 06.12.2023
Алиментщикам в России грозят новые ограничения
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, кроме включения их в соответствующий реестр. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:41
2023-12-06T16:41
2023-12-06T16:41
общество
россия
константин чуйченко
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, кроме включения их в соответствующий реестр. "Нами разработан проект федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. В ноябре он был принят Государственной думой в первом чтении. Надеемся на вашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совфеде. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Отмечается, что ФССП будет необходимо вести регулярно обмениваться данными с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта приведет к "качественному исполнению судебных актов, повысит мотивацию должников платить алименты".
https://ria.ru/20210526/alimenty-1733959932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин чуйченко, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Алиментщикам в России грозят новые ограничения
Министр юстиции Чуйченко призвал подумать о новых ограничениях для алиментщиков