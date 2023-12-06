https://ria.ru/20231206/alimenty-1914160803.html

Алиментщикам в России грозят новые ограничения

Алиментщикам в России грозят новые ограничения - РИА Новости, 06.12.2023

Алиментщикам в России грозят новые ограничения

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, кроме включения их в соответствующий реестр. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:41

2023-12-06T16:41

2023-12-06T16:41

общество

россия

константин чуйченко

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, кроме включения их в соответствующий реестр. "Нами разработан проект федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. В ноябре он был принят Государственной думой в первом чтении. Надеемся на вашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совфеде. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Отмечается, что ФССП будет необходимо вести регулярно обмениваться данными с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта приведет к "качественному исполнению судебных актов, повысит мотивацию должников платить алименты".

https://ria.ru/20210526/alimenty-1733959932.html

https://ria.ru/20231205/alimenty-1913932693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, константин чуйченко, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)