Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном
Алиев: Баку не хочет войны с Ереваном, в этом отношении должны быть гарантии
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
БАКУ, 6 дек — РИА Новости. Азербайджан не хочет войны с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Баку.
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"Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом отношении должны быть гарантии", — сказал он.
По его словам, Азербайджан столкнулся с международными вызовами. Президент объяснил, что у Баку есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых республика считает своими партнерами.
"Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех. Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что осуществление полного контроля над своей территорией — суверенное право республики.
Ереван и Баку начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.