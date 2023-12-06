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Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном - РИА Новости, 06.12.2023
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10:52 06.12.2023 (обновлено: 14:48 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/aliev-1914056469.html
Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном
Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном - РИА Новости, 06.12.2023
Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном
Азербайджан не хочет войны с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:52
2023-12-06T14:48
в мире
баку
ереван
ильхам алиев
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БАКУ, 6 дек — РИА Новости. Азербайджан не хочет войны с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Баку."Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом отношении должны быть гарантии", — сказал он.По его словам, Азербайджан столкнулся с международными вызовами. Президент объяснил, что у Баку есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых республика считает своими партнерами."Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех. Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что осуществление полного контроля над своей территорией — суверенное право республики.Ереван и Баку начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html
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в мире, баку, ереван, ильхам алиев
В мире, Баку, Ереван, Ильхам Алиев
Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном

Алиев: Баку не хочет войны с Ереваном, в этом отношении должны быть гарантии

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
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БАКУ, 6 дек — РИА Новости. Азербайджан не хочет войны с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Баку.
«
"Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом отношении должны быть гарантии", — сказал он.
По его словам, Азербайджан столкнулся с международными вызовами. Президент объяснил, что у Баку есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых республика считает своими партнерами.
"Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех. Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — отметил глава государства.
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Он подчеркнул, что осуществление полного контроля над своей территорией — суверенное право республики.
Ереван и Баку начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.
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В миреБакуЕреванИльхам Алиев
 
 
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