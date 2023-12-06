https://ria.ru/20231206/aliev-1914056469.html

Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном

Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном - РИА Новости, 06.12.2023

Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном

Азербайджан не хочет войны с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:52

2023-12-06T10:52

2023-12-06T14:48

в мире

баку

ереван

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914116137_1:0:1340:753_1920x0_80_0_0_5add99bb049acb0defae2cb136313ea0.jpg

БАКУ, 6 дек — РИА Новости. Азербайджан не хочет войны с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Баку."Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом отношении должны быть гарантии", — сказал он.По его словам, Азербайджан столкнулся с международными вызовами. Президент объяснил, что у Баку есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых республика считает своими партнерами."Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех. Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что осуществление полного контроля над своей территорией — суверенное право республики.Ереван и Баку начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

https://ria.ru/20231121/dogovor-1910809804.html

баку

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, баку, ереван, ильхам алиев