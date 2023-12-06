https://ria.ru/20231206/aigel-1914123001.html
Трек из сериала "Слово пацана" возглавил мировой чарт Shazam
Трек из сериала "Слово пацана" возглавил мировой чарт Shazam - РИА Новости, 06.12.2023
Трек из сериала "Слово пацана" возглавил мировой чарт Shazam
Песня на татарском языке "Пыяла" российского дуэта "Аигел" из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" возглавила мировой рейтинг приложения распознавания... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:16
2023-12-06T15:16
2023-12-06T15:16
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Песня на татарском языке "Пыяла" российского дуэта "Аигел" из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" возглавила мировой рейтинг приложения распознавания музыки Shazam, информация размещена на сайте.Татарская композиция обогнала треки всех популярных исполнителей и стала лидером мирового хит-парада. Электронный хип-хоп-дуэт "Аигел" создан в 2016 году и состоит из поэтессы и певицы из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Песня "Пыяла", записаная в 2020-м году, стала саундтреком сериала о казанских преступных группировках конца 1980-х, но в титрах не указана.После начала спецоперации музыканты "Аигел" высказались в поддержку Украины и покинули Россию, из-за чего с 1 сентября 2022 года попали в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трек из сериала "Слово пацана" возглавил мировой чарт Shazam
Песня "Пыяла" из сериала "Слово пацана" возглавила мировой чарт Shazam