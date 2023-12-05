https://ria.ru/20231205/zakon-1913821915.html
Комитет Совфеда поддержал новый базовый закон о занятости
Комитет Совфеда поддержал новый базовый закон о занятости - РИА Новости, 05.12.2023
Комитет Совфеда поддержал новый базовый закон о занятости
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:12
2023-12-05T11:12
2023-12-05T13:58
общество
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается давать участникам СВО и членам их семей право на приоритетное трудоустройство, передает корреспондент РИА Новости. Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения. Также определяется категория граждан, которые испытывают трудности в поиске работы и отдельно выделяется категория "занятых граждан". Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд. Роструд станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). За правительством РФ закрепляются полномочия по установлению порядка функционирования ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами. Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости . Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений. Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 000 рублей. Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей. Инициативу внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20230904/zanyatost-1894109055.html
https://ria.ru/20221213/zakon-1838425873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Госдума РФ
Комитет Совфеда поддержал новый базовый закон о занятости
Комитет Совфеда поддержал новую редакцию базового закона о занятости населения
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается давать участникам СВО и членам их семей право на приоритетное трудоустройство, передает корреспондент РИА Новости.
Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения.
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года
Также определяется категория граждан, которые испытывают трудности в поиске работы и отдельно выделяется категория "занятых граждан".
Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.
Роструд
станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). За правительством РФ
закрепляются полномочия по установлению порядка функционирования ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами.
Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости . Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений.
Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 000 рублей.
Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.
Инициативу внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы
и Совета Федерации Вячеславом Володиным
и Валентиной Матвиенко
.
В новый закон о занятости могут войти меры поддержки семей мобилизованных