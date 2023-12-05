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Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023
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Кировская область
Кировская область
 
16:55 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vystavka-1913932252.html
Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия"
Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023
Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия"
Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:55
2023-12-05T16:55
кировская область
кировская область
киров
москва
выставка-форум "россия"
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области. Глава региона представил гостям стенда свой регион и пригласил посетить его столицу – основанную как город Хлынов, переименованный при Екатерине Великой в Вятку, а ныне Киров, который будет отмечать 650-летие в 2024 году. Губернатор рассказал, что регион славится известными художниками, писателями, врачами, космонавтами, военными. Так, здесь учились светила отечественной медицины Владимир Бехтерев и Александр Бакулев, а также основоположник космонавтики Константин Циолковский. Родом из Кировской области 4 маршала Победы в Великой Отечественной войне — Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов и Иван Конев. Кировчане и дважды Герой Советского Союза космонавт Виктор Савиных и Герой России, легендарный морпех — ветеран специальной военной операции с позывным "Струна" Владислав Головин. Глава региона отметил, что регион внес огромный вклад в дело Победы. Кировская область поставляла на фронт легендарные реактивные минометы "Катюша", танки, боевые катера. В Кировской области работали талантливые конструкторы и изобретатели: Николай Макаров — автор знаменитого ПМ (пистолета Макарова) и Георгий Шпагин — создатель оружия Победы — ППШ. "Наша промышленность — основа экономики региона: машиностроение, химическая промышленность и лесоперерабатывающий комплекс. У нас развит биохимический кластер — вакцины и антибиотики из Кировской области помогают спасать жизни и сохранять здоровье миллионам россиян. Главное богатство области — лес, он занимает 63% территории региона. Общий запас древесины составляет более 1 миллиарда кубометров. В Кировской области работают крупнейшие в мире предприятия по производству фанеры из березы, 43 мебельные фабрики и 40 домостроительных комбинатов", — цитирует пресс-служба слова Соколова. В рамках презентации губернатор также рассказал о крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Кировская область входит в топ-5 регионов по производству молока. В нескольких районах Кировской области работают полностью автоматизированные супер-фермы: коровы сами идут на дойку, а всю работу организуют роботы. Поскольку Кировская область экспортирует очень много молока, то ее называют регионом "белой нефти". "Главная задача сегодня, которую мы ставим перед собой, — создать условия для комфортной и счастливой жизни кировчан. Все это стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Глава государства объявил 2024-й Годом семьи. Следом мы объявили Вятку территорией детства: у нас есть все для ребят — от рождения до вступления во взрослую жизнь. Строятся детские сады, школы, больницы и поликлиники, благоустраиваются территории. Главным критерием успешности нашей деятельности мы приняли семью — ее комфорт и благополучие. Начиная с 2024 года, мы расширим меры поддержки — будем доплачивать мамам, родившим первенца, до средней зарплаты по региону", - приводятся в сообщении слова Соколова. На презентации также были озвучены дальнейшие планы региона по проектированию кампуса мирового уровня, развитию биохимического кластера и отечественного станкостроения. Глава региона отметил, что "изменения в городе замечает даже искусственный интеллект", и представил разницу в изображении Кирова год назад и сегодня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировская область, киров, москва, выставка-форум "россия", александр соколов
Кировская область, Кировская область, Киров, Москва, Выставка-форум "Россия", Александр Соколов
Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия"

Губернатор Кировской области представил достижения региона на выставке "Россия"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области. Глава региона представил гостям стенда свой регион и пригласил посетить его столицу – основанную как город Хлынов, переименованный при Екатерине Великой в Вятку, а ныне Киров, который будет отмечать 650-летие в 2024 году.
Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

Презентация Республики Марий Эл на выставке Россия

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней представлены все российские субъекты.

Выставка Россия. Экскурсия для бойцов СВО

На ней представлены все российские субъекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

Выставка Россия. Экскурсия для бойцов СВО

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

Выставка Россия. День Региона - Республика Мордовия. Мордовская свадьба

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

Выставка Россия. День региона. Ульяновская область

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

Работа выставки Россия. Павильон 19 (Атом)

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

Выставка Россия. Председатель Госдумы РФ В. Володин и депутаты посетили выставку Россия

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

Выставка Россия. День Региона - Пензенская область

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

Глава Республики Чувашия Олег Николаев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

Работа выставки Россия. Павильон 19 (Атом)

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

Выставка Россия. День Региона. Пермский край

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

Выставка Россия. День региона. Ульяновская область, слева направо: Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ, Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР, Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Пензенская область.

Выставка Россия. День Региона - Пензенская область

Свои достижения представила Пензенская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

Выставка Россия. День региона. Республика Марий Эл. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ (второй слева), Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (в центре)

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

Выставка Россия. Межрегиональный турнир по фиджитал спорту

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

Выставка Россия. День региона. Республика Марий Эл

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошел День Самарской области.

Выставка Россия. День Региона - Самарская область

В рамках выставки прошел День Самарской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
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Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

Выставка Россия. День Региона - Самарская область. Космическая свадьба: Кирилл Казаков, инженер-конструктор 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО Ракетно-космический центр Прогресс Екатерина Мишкина

Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

Выставка Россия. Разговоры о важном. Справа налево: Дмитрий Пучков, блогер, переводчик, публицист, член Общественной палаты РФ, Артур Далалоян, гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, Егор Дружини, актер, кинорежиссер, хореограф

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Выставка Россия. Световое шоу Время для гордости

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

На ней представлены все российские субъекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

Свои достижения представила Пензенская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках выставки прошел День Самарской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
Губернатор рассказал, что регион славится известными художниками, писателями, врачами, космонавтами, военными. Так, здесь учились светила отечественной медицины Владимир Бехтерев и Александр Бакулев, а также основоположник космонавтики Константин Циолковский. Родом из Кировской области 4 маршала Победы в Великой Отечественной войне — Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов и Иван Конев. Кировчане и дважды Герой Советского Союза космонавт Виктор Савиных и Герой России, легендарный морпех — ветеран специальной военной операции с позывным "Струна" Владислав Головин.
Глава региона отметил, что регион внес огромный вклад в дело Победы. Кировская область поставляла на фронт легендарные реактивные минометы "Катюша", танки, боевые катера. В Кировской области работали талантливые конструкторы и изобретатели: Николай Макаров — автор знаменитого ПМ (пистолета Макарова) и Георгий Шпагин — создатель оружия Победы — ППШ.
"Наша промышленность — основа экономики региона: машиностроение, химическая промышленность и лесоперерабатывающий комплекс. У нас развит биохимический кластер — вакцины и антибиотики из Кировской области помогают спасать жизни и сохранять здоровье миллионам россиян. Главное богатство области — лес, он занимает 63% территории региона. Общий запас древесины составляет более 1 миллиарда кубометров. В Кировской области работают крупнейшие в мире предприятия по производству фанеры из березы, 43 мебельные фабрики и 40 домостроительных комбинатов", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
В рамках презентации губернатор также рассказал о крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Кировская область входит в топ-5 регионов по производству молока. В нескольких районах Кировской области работают полностью автоматизированные супер-фермы: коровы сами идут на дойку, а всю работу организуют роботы. Поскольку Кировская область экспортирует очень много молока, то ее называют регионом "белой нефти".
"Главная задача сегодня, которую мы ставим перед собой, — создать условия для комфортной и счастливой жизни кировчан. Все это стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Глава государства объявил 2024-й Годом семьи. Следом мы объявили Вятку территорией детства: у нас есть все для ребят — от рождения до вступления во взрослую жизнь. Строятся детские сады, школы, больницы и поликлиники, благоустраиваются территории. Главным критерием успешности нашей деятельности мы приняли семью — ее комфорт и благополучие. Начиная с 2024 года, мы расширим меры поддержки — будем доплачивать мамам, родившим первенца, до средней зарплаты по региону", - приводятся в сообщении слова Соколова.
На презентации также были озвучены дальнейшие планы региона по проектированию кампуса мирового уровня, развитию биохимического кластера и отечественного станкостроения. Глава региона отметил, что "изменения в городе замечает даже искусственный интеллект", и представил разницу в изображении Кирова год назад и сегодня.
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

Выставка Россия.Ёлки России: церемония открытия

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

Свадебная церемония по чувашским традициям на Международной выставке-форуме Россия

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

Международная выставка-форум Россия

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

Ледовое шоу Сказки Евгения Плющенко на Международной выставке-форуме Россия

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходит множество культурных мероприятий.

Международная выставка-форум Россия

Проходит множество культурных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

Международная выставка-форум Россия

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

Церемония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

Всероссийский день хоккея на ВДНХ

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 21
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Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на Международной выставке-форуме Россия

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

Международная выставка-форум Россия

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 21
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Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

Международная выставка-форум Россия

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

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Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

Презентация проекта Башкирское долголетие на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

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14 из 21
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На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

Подведение итогов сезона проекта Профразвитие

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

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15 из 21
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ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин посещает Международную выставку-форум Россия на ВДНХ

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

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Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

Международная выставка-форум Россия

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

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Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

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Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

Зимний сабантуй на Международной выставке-форуме Россия

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

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В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

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Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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21 из 21

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

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В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

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2 из 21

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

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3 из 21

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

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4 из 21

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 21

Проходит множество культурных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 21

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 21

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 21

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 21

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 21

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 21

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 21

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 21

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 21

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 21

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 21

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 21

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 21

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 21

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 21

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
21 из 21
 
Кировская областьКировская областьКировМоскваВыставка-форум "Россия"Александр Соколов
 
 
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