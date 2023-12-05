Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области. Глава региона представил гостям стенда свой регион и пригласил посетить его столицу – основанную как город Хлынов, переименованный при Екатерине Великой в Вятку, а ныне Киров, который будет отмечать 650-летие в 2024 году. Губернатор рассказал, что регион славится известными художниками, писателями, врачами, космонавтами, военными. Так, здесь учились светила отечественной медицины Владимир Бехтерев и Александр Бакулев, а также основоположник космонавтики Константин Циолковский. Родом из Кировской области 4 маршала Победы в Великой Отечественной войне — Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов и Иван Конев. Кировчане и дважды Герой Советского Союза космонавт Виктор Савиных и Герой России, легендарный морпех — ветеран специальной военной операции с позывным "Струна" Владислав Головин. Глава региона отметил, что регион внес огромный вклад в дело Победы. Кировская область поставляла на фронт легендарные реактивные минометы "Катюша", танки, боевые катера. В Кировской области работали талантливые конструкторы и изобретатели: Николай Макаров — автор знаменитого ПМ (пистолета Макарова) и Георгий Шпагин — создатель оружия Победы — ППШ. "Наша промышленность — основа экономики региона: машиностроение, химическая промышленность и лесоперерабатывающий комплекс. У нас развит биохимический кластер — вакцины и антибиотики из Кировской области помогают спасать жизни и сохранять здоровье миллионам россиян. Главное богатство области — лес, он занимает 63% территории региона. Общий запас древесины составляет более 1 миллиарда кубометров. В Кировской области работают крупнейшие в мире предприятия по производству фанеры из березы, 43 мебельные фабрики и 40 домостроительных комбинатов", — цитирует пресс-служба слова Соколова. В рамках презентации губернатор также рассказал о крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Кировская область входит в топ-5 регионов по производству молока. В нескольких районах Кировской области работают полностью автоматизированные супер-фермы: коровы сами идут на дойку, а всю работу организуют роботы. Поскольку Кировская область экспортирует очень много молока, то ее называют регионом "белой нефти". "Главная задача сегодня, которую мы ставим перед собой, — создать условия для комфортной и счастливой жизни кировчан. Все это стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Глава государства объявил 2024-й Годом семьи. Следом мы объявили Вятку территорией детства: у нас есть все для ребят — от рождения до вступления во взрослую жизнь. Строятся детские сады, школы, больницы и поликлиники, благоустраиваются территории. Главным критерием успешности нашей деятельности мы приняли семью — ее комфорт и благополучие. Начиная с 2024 года, мы расширим меры поддержки — будем доплачивать мамам, родившим первенца, до средней зарплаты по региону", - приводятся в сообщении слова Соколова. На презентации также были озвучены дальнейшие планы региона по проектированию кампуса мирового уровня, развитию биохимического кластера и отечественного станкостроения. Глава региона отметил, что "изменения в городе замечает даже искусственный интеллект", и представил разницу в изображении Кирова год назад и сегодня.
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области. Глава региона представил гостям стенда свой регион и пригласил посетить его столицу – основанную как город Хлынов, переименованный при Екатерине Великой в Вятку, а ныне Киров, который будет отмечать 650-летие в 2024 году.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Губернатор рассказал, что регион славится известными художниками, писателями, врачами, космонавтами, военными. Так, здесь учились светила отечественной медицины Владимир Бехтерев и Александр Бакулев, а также основоположник космонавтики Константин Циолковский. Родом из Кировской области 4 маршала Победы в Великой Отечественной войне — Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов и Иван Конев. Кировчане и дважды Герой Советского Союза космонавт Виктор Савиных и Герой России, легендарный морпех — ветеран специальной военной операции с позывным "Струна" Владислав Головин.
Глава региона отметил, что регион внес огромный вклад в дело Победы. Кировская область поставляла на фронт легендарные реактивные минометы "Катюша", танки, боевые катера. В Кировской области работали талантливые конструкторы и изобретатели: Николай Макаров — автор знаменитого ПМ (пистолета Макарова) и Георгий Шпагин — создатель оружия Победы — ППШ.
"Наша промышленность — основа экономики региона: машиностроение, химическая промышленность и лесоперерабатывающий комплекс. У нас развит биохимический кластер — вакцины и антибиотики из Кировской области помогают спасать жизни и сохранять здоровье миллионам россиян. Главное богатство области — лес, он занимает 63% территории региона. Общий запас древесины составляет более 1 миллиарда кубометров. В Кировской области работают крупнейшие в мире предприятия по производству фанеры из березы, 43 мебельные фабрики и 40 домостроительных комбинатов", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
В рамках презентации губернатор также рассказал о крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Кировская область входит в топ-5 регионов по производству молока. В нескольких районах Кировской области работают полностью автоматизированные супер-фермы: коровы сами идут на дойку, а всю работу организуют роботы. Поскольку Кировская область экспортирует очень много молока, то ее называют регионом "белой нефти".
"Главная задача сегодня, которую мы ставим перед собой, — создать условия для комфортной и счастливой жизни кировчан. Все это стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Глава государства объявил 2024-й Годом семьи. Следом мы объявили Вятку территорией детства: у нас есть все для ребят — от рождения до вступления во взрослую жизнь. Строятся детские сады, школы, больницы и поликлиники, благоустраиваются территории. Главным критерием успешности нашей деятельности мы приняли семью — ее комфорт и благополучие. Начиная с 2024 года, мы расширим меры поддержки — будем доплачивать мамам, родившим первенца, до средней зарплаты по региону", - приводятся в сообщении слова Соколова.
На презентации также были озвучены дальнейшие планы региона по проектированию кампуса мирового уровня, развитию биохимического кластера и отечественного станкостроения. Глава региона отметил, что "изменения в городе замечает даже искусственный интеллект", и представил разницу в изображении Кирова год назад и сегодня.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.