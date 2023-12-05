https://ria.ru/20231205/vystavka-1913932252.html

Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия"

Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023

Кировский губернатор представил достижения региона на выставке "Россия"

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:55

2023-12-05T16:55

2023-12-05T16:55

кировская область

кировская область

киров

москва

выставка-форум "россия"

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о достижениях региона на выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. Во вторник на ВДНХ в Москве отмечается День Кировской области. Глава региона представил гостям стенда свой регион и пригласил посетить его столицу – основанную как город Хлынов, переименованный при Екатерине Великой в Вятку, а ныне Киров, который будет отмечать 650-летие в 2024 году. Губернатор рассказал, что регион славится известными художниками, писателями, врачами, космонавтами, военными. Так, здесь учились светила отечественной медицины Владимир Бехтерев и Александр Бакулев, а также основоположник космонавтики Константин Циолковский. Родом из Кировской области 4 маршала Победы в Великой Отечественной войне — Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов и Иван Конев. Кировчане и дважды Герой Советского Союза космонавт Виктор Савиных и Герой России, легендарный морпех — ветеран специальной военной операции с позывным "Струна" Владислав Головин. Глава региона отметил, что регион внес огромный вклад в дело Победы. Кировская область поставляла на фронт легендарные реактивные минометы "Катюша", танки, боевые катера. В Кировской области работали талантливые конструкторы и изобретатели: Николай Макаров — автор знаменитого ПМ (пистолета Макарова) и Георгий Шпагин — создатель оружия Победы — ППШ. "Наша промышленность — основа экономики региона: машиностроение, химическая промышленность и лесоперерабатывающий комплекс. У нас развит биохимический кластер — вакцины и антибиотики из Кировской области помогают спасать жизни и сохранять здоровье миллионам россиян. Главное богатство области — лес, он занимает 63% территории региона. Общий запас древесины составляет более 1 миллиарда кубометров. В Кировской области работают крупнейшие в мире предприятия по производству фанеры из березы, 43 мебельные фабрики и 40 домостроительных комбинатов", — цитирует пресс-служба слова Соколова. В рамках презентации губернатор также рассказал о крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Кировская область входит в топ-5 регионов по производству молока. В нескольких районах Кировской области работают полностью автоматизированные супер-фермы: коровы сами идут на дойку, а всю работу организуют роботы. Поскольку Кировская область экспортирует очень много молока, то ее называют регионом "белой нефти". "Главная задача сегодня, которую мы ставим перед собой, — создать условия для комфортной и счастливой жизни кировчан. Все это стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Глава государства объявил 2024-й Годом семьи. Следом мы объявили Вятку территорией детства: у нас есть все для ребят — от рождения до вступления во взрослую жизнь. Строятся детские сады, школы, больницы и поликлиники, благоустраиваются территории. Главным критерием успешности нашей деятельности мы приняли семью — ее комфорт и благополучие. Начиная с 2024 года, мы расширим меры поддержки — будем доплачивать мамам, родившим первенца, до средней зарплаты по региону", - приводятся в сообщении слова Соколова. На презентации также были озвучены дальнейшие планы региона по проектированию кампуса мирового уровня, развитию биохимического кластера и отечественного станкостроения. Глава региона отметил, что "изменения в городе замечает даже искусственный интеллект", и представил разницу в изображении Кирова год назад и сегодня.

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