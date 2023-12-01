https://ria.ru/20231201/rossiya-1913111742.html

Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия"

Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.12.2023

Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия"

Выставка "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Чем привлекают внимание гостей участники — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:55

2023-12-01T13:55

2023-12-01T14:41

фото

выставка-форум "россия"

ульяновская область

вячеслав володин

алексей русских

госдума рф

самарская область

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Выставка "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Чем привлекают внимание гостей участники — в фотоленте Ria.ru.

ульяновская область

самарская область

пермский край

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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