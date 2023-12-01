Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия"

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.
На ней представлены все российские субъекты.
Всего можно посмотреть 131 экспозицию.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Свои достижения представила Пензенская область.
Свои достижения представила Пензенская область.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
Его изюминкой стала "космическая" свадьба.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.