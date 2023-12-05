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Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки "Россия"

Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023

Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки "Россия"

Владимиру Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ, которую он посетил накануне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:04

2023-12-05T12:04

2023-12-05T14:05

выставка-форум "россия"

дмитрий песков

владимир путин

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимиру Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ, которую он посетил накануне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые он осмотрел. Конечно же, физически невозможно за один приезд посмотреть все, но он, действительно, то, что успел посмотреть, это, конечно, очень интересно", — отметил представитель Кремля.По его словам, богатая экспозиция и сама по себе идея вызывают живой интерес у аудитории.Отвечая на вопрос о затратах регионов при создании витрин, Песков подчеркнул, что это стоило того, поскольку позволило показать их достижения и преимущества, и это подтверждает интерес зрителей.Пресс-секретарь президента добавил, что решений о постоянном функционировании выставки пока не принималось.

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2023

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дмитрий песков, владимир путин, россия, выставка-форум "россия"