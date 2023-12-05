Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки "Россия"

Песков сообщил, что Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
Проходит множество культурных мероприятий.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
Проходит множество культурных мероприятий.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
Международная выставка-форум "Россия" начала работу на ВДНХ месяц назад и будет работать до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.
На ней представлены все российские субъекты.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Свои достижения представила Пензенская область.
Свои достижения представила Пензенская область.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
Его изюминкой стала "космическая" свадьба.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.
На ней представлены все российские субъекты.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Свои достижения представила Пензенская область.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
Его изюминкой стала "космическая" свадьба.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.