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Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов - РИА Новости, 05.12.2023
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15:11 05.12.2023 (обновлено: 17:15 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/voprosy-1913894907.html
Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов
Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов - РИА Новости, 05.12.2023
Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов
Для прямой линии с Владимиром Путиным поступило более 256 тысяч вопросов, говорится на сайте москва-путину.рф, через который россияне отправляют обращения. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:11
2023-12-05T17:15
владимир путин
общество
прямая линия с владимиром путиным
россия
москва
северный поток
дмитрий песков
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Для прямой линии с Владимиром Путиным поступило более 256 тысяч вопросов, говорится на сайте москва-путину.рф, через который россияне отправляют обращения.Вопросы касаются внешней политики и положения дел в стране. В Санкт-Петербурге поинтересовались, что России "сулит мир, в котором будет множество государств, ориентирующихся на взаимные интересы друг друга, но при отсутствии полюсов силы? Кто будет брать на себя ответственность в решении противоречий и конфликтов в многополярном мире, где все исходят из своих интересов?". Житель Северной столицы также спросил, когда восстановят "Северные потоки".Житель Москвы попросил Путина разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях. Из Ростовской области пришло сообщение о закрытии в Веселовском районе детского отделения (стационара). Житель деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана призвал заасфальтировать дорогу от трассы Благовещенск — Павловка до Биштиново.Из Краснодарского края пришел видеовопрос. Жительницу региона интересует, как президент реагирует на подчиненных, которые не выполняют его распоряжения и указания, были ли случаи, когда глава государства кого-то поймал на лжи, а также как к нему попадает информация из регионов — часто ли ее приукрашивают и как относится к этому.В Подмосковье задали вопрос о льготах на съем жилья, а юная спортсменка-сноубордистка из Москвы попросила президента о батуте в столице, чтобы совершенствовать свои навыки и достойно представлять страну на Олимпийских играх.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, отметил он.
https://ria.ru/20231201/voprosy-1913281801.html
https://ria.ru/20231130/liniya-1912880835.html
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владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным, россия, москва, северный поток, дмитрий песков, санкт-петербург
Владимир Путин, Общество, Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия, Москва, Северный поток, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург
Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов

Для прямой линии с Путиным 14 декабря поступило более 256 тысяч вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин во время прямой линии
 Владимир Путин во время прямой линии - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время прямой линии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Для прямой линии с Владимиром Путиным поступило более 256 тысяч вопросов, говорится на сайте москва-путину.рф, через который россияне отправляют обращения.

Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря. Вопросы начали поступать с 1 декабря.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину
1 декабря, 22:52
Вопросы касаются внешней политики и положения дел в стране. В Санкт-Петербурге поинтересовались, что России "сулит мир, в котором будет множество государств, ориентирующихся на взаимные интересы друг друга, но при отсутствии полюсов силы? Кто будет брать на себя ответственность в решении противоречий и конфликтов в многополярном мире, где все исходят из своих интересов?". Житель Северной столицы также спросил, когда восстановят "Северные потоки".
Житель Москвы попросил Путина разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях. Из Ростовской области пришло сообщение о закрытии в Веселовском районе детского отделения (стационара). Житель деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана призвал заасфальтировать дорогу от трассы Благовещенск — Павловка до Биштиново.
Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам
30 ноября, 12:52
Из Краснодарского края пришел видеовопрос. Жительницу региона интересует, как президент реагирует на подчиненных, которые не выполняют его распоряжения и указания, были ли случаи, когда глава государства кого-то поймал на лжи, а также как к нему попадает информация из регионов — часто ли ее приукрашивают и как относится к этому.
В Подмосковье задали вопрос о льготах на съем жилья, а юная спортсменка-сноубордистка из Москвы попросила президента о батуте в столице, чтобы совершенствовать свои навыки и достойно представлять страну на Олимпийских играх.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, отметил он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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2 сентября 2021, 12:17
 
Владимир ПутинОбществоПрямая линия с Владимиром ПутинымРоссияМоскваСеверный потокДмитрий ПесковСанкт-Петербург
 
 
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