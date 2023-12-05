Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов
Для прямой линии с Путиным 14 декабря поступило более 256 тысяч вопросов
Владимир Путин во время прямой линии. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Для прямой линии с Владимиром Путиным поступило более 256 тысяч вопросов, говорится на сайте москва-путину.рф, через который россияне отправляют обращения.
Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря. Вопросы начали поступать с 1 декабря.
Вопросы касаются внешней политики и положения дел в стране. В Санкт-Петербурге поинтересовались, что России "сулит мир, в котором будет множество государств, ориентирующихся на взаимные интересы друг друга, но при отсутствии полюсов силы? Кто будет брать на себя ответственность в решении противоречий и конфликтов в многополярном мире, где все исходят из своих интересов?". Житель Северной столицы также спросил, когда восстановят "Северные потоки".
Житель Москвы попросил Путина разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях. Из Ростовской области пришло сообщение о закрытии в Веселовском районе детского отделения (стационара). Житель деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана призвал заасфальтировать дорогу от трассы Благовещенск — Павловка до Биштиново.
Из Краснодарского края пришел видеовопрос. Жительницу региона интересует, как президент реагирует на подчиненных, которые не выполняют его распоряжения и указания, были ли случаи, когда глава государства кого-то поймал на лжи, а также как к нему попадает информация из регионов — часто ли ее приукрашивают и как относится к этому.
В Подмосковье задали вопрос о льготах на съем жилья, а юная спортсменка-сноубордистка из Москвы попросила президента о батуте в столице, чтобы совершенствовать свои навыки и достойно представлять страну на Олимпийских играх.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, отметил он.