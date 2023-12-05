https://ria.ru/20231205/voprosy-1913894907.html

Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов

Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов - РИА Новости, 05.12.2023

Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов

Для прямой линии с Владимиром Путиным поступило более 256 тысяч вопросов, говорится на сайте москва-путину.рф, через который россияне отправляют обращения. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:11

2023-12-05T15:11

2023-12-05T17:15

владимир путин

общество

прямая линия с владимиром путиным

россия

москва

северный поток

дмитрий песков

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Для прямой линии с Владимиром Путиным поступило более 256 тысяч вопросов, говорится на сайте москва-путину.рф, через который россияне отправляют обращения.Вопросы касаются внешней политики и положения дел в стране. В Санкт-Петербурге поинтересовались, что России "сулит мир, в котором будет множество государств, ориентирующихся на взаимные интересы друг друга, но при отсутствии полюсов силы? Кто будет брать на себя ответственность в решении противоречий и конфликтов в многополярном мире, где все исходят из своих интересов?". Житель Северной столицы также спросил, когда восстановят "Северные потоки".Житель Москвы попросил Путина разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях. Из Ростовской области пришло сообщение о закрытии в Веселовском районе детского отделения (стационара). Житель деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана призвал заасфальтировать дорогу от трассы Благовещенск — Павловка до Биштиново.Из Краснодарского края пришел видеовопрос. Жительницу региона интересует, как президент реагирует на подчиненных, которые не выполняют его распоряжения и указания, были ли случаи, когда глава государства кого-то поймал на лжи, а также как к нему попадает информация из регионов — часто ли ее приукрашивают и как относится к этому.В Подмосковье задали вопрос о льготах на съем жилья, а юная спортсменка-сноубордистка из Москвы попросила президента о батуте в столице, чтобы совершенствовать свои навыки и достойно представлять страну на Олимпийских играх.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, отметил он.

https://ria.ru/20231201/voprosy-1913281801.html

https://ria.ru/20231130/liniya-1912880835.html

https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, прямая линия с владимиром путиным, россия, москва, северный поток, дмитрий песков, санкт-петербург