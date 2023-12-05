https://ria.ru/20231205/ushakov-1913915060.html
Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана
Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 05.12.2023
Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана
Контакты президента России Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений с этими... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:09
2023-12-05T16:09
2023-12-05T16:09
россия
оаэ
саудовская аравия
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений с этими странами, но и с точки зрения сигналов международному сообществу, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Три мощнейших международных события в полтора дня, можно сказать. Вот такой вот мощный выстрел, на мой взгляд. Мне кажется, это будет полезно с точки зрения и развития наших отношений с этими тремя государствами, ну и с точки зрения, так сказать, соответствующих международных сигналов, сигналов международному сообществу", - сказал он журналистам. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана
https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана
Ушаков: контакты с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана важны как сигналы миру
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений с этими странами, но и с точки зрения сигналов международному сообществу, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Три мощнейших международных события в полтора дня, можно сказать. Вот такой вот мощный выстрел, на мой взгляд. Мне кажется, это будет полезно с точки зрения и развития наших отношений с этими тремя государствами, ну и с точки зрения, так сказать, соответствующих международных сигналов, сигналов международному сообществу", - сказал он журналистам.
Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана
Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию