https://ria.ru/20231205/ushakov-1913915060.html

Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана

Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 05.12.2023

Ушаков заявил о важности контактов с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана

Контакты президента России Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений с этими... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:09

2023-12-05T16:09

2023-12-05T16:09

россия

оаэ

саудовская аравия

юрий ушаков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений с этими странами, но и с точки зрения сигналов международному сообществу, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Три мощнейших международных события в полтора дня, можно сказать. Вот такой вот мощный выстрел, на мой взгляд. Мне кажется, это будет полезно с точки зрения и развития наших отношений с этими тремя государствами, ну и с точки зрения, так сказать, соответствующих международных сигналов, сигналов международному сообществу", - сказал он журналистам. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана

https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html

россия

оаэ

саудовская аравия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков, владимир путин, в мире