https://ria.ru/20231205/ushakov-1913910668.html

В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков

В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023

В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков

Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов войдет в российскую делегацию в рамках официального визита президента РФ... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:53

2023-12-05T15:53

2023-12-05T15:53

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абу-даби

владимир путин

юрий ушаков

лукойл

центральный банк рф (цб рф)

роскосмос

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов войдет в российскую делегацию в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби и примет участие в переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в числе представителей деловых кругов, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "У нас есть в составе делегации представители деловых кругов, которые непосредственно занимаются энергетической проблематикой", - сказал Ушаков. Он не стал перечислять конкретные фамилии. "Но Алекперова планируется участие", - добавил Ушаков. Рабочий визит Путина в ОАЭ состоится 6 декабря. По словам помощника президента РФ, туда направляется весьма солидная делегация. В нее войдет глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минеромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Ростатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От администрации президента РФ в состав делегации также включены помощники Юрий Ушаков, Игорь Левитин и Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представительство деловых кругов России, по словам Ушакова, также будет достаточно крупным.

https://ria.ru/20231205/zayavleniya-1913906690.html

https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оаэ, абу-даби, владимир путин, юрий ушаков, лукойл, центральный банк рф (цб рф), роскосмос, вагит алекперов, в мире