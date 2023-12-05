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В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
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15:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ushakov-1913910668.html
В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков
В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков
Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов войдет в российскую делегацию в рамках официального визита президента РФ... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:53
2023-12-05T15:53
россия
оаэ
абу-даби
владимир путин
юрий ушаков
лукойл
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов войдет в российскую делегацию в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби и примет участие в переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в числе представителей деловых кругов, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "У нас есть в составе делегации представители деловых кругов, которые непосредственно занимаются энергетической проблематикой", - сказал Ушаков. Он не стал перечислять конкретные фамилии. "Но Алекперова планируется участие", - добавил Ушаков. Рабочий визит Путина в ОАЭ состоится 6 декабря. По словам помощника президента РФ, туда направляется весьма солидная делегация. В нее войдет глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минеромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Ростатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От администрации президента РФ в состав делегации также включены помощники Юрий Ушаков, Игорь Левитин и Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представительство деловых кругов России, по словам Ушакова, также будет достаточно крупным.
https://ria.ru/20231205/zayavleniya-1913906690.html
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россия
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россия, оаэ, абу-даби, владимир путин, юрий ушаков, лукойл, центральный банк рф (цб рф), роскосмос, вагит алекперов, в мире
Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ЛУКОЙЛ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Роскосмос, Вагит Алекперов, В мире
В переговорах Путина с главой ОАЭ примет участие Алекперов, заявил Ушаков

Ушаков: основатель "Лукойла" будет участвовать в переговорах Путина с главой ОАЭ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов войдет в российскую делегацию в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби и примет участие в переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в числе представителей деловых кругов, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"У нас есть в составе делегации представители деловых кругов, которые непосредственно занимаются энергетической проблематикой", - сказал Ушаков.
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Вчера, 15:38
Он не стал перечислять конкретные фамилии.
"Но Алекперова планируется участие", - добавил Ушаков.
Рабочий визит Путина в ОАЭ состоится 6 декабря. По словам помощника президента РФ, туда направляется весьма солидная делегация. В нее войдет глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минеромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Ростатома" Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От администрации президента РФ в состав делегации также включены помощники Юрий Ушаков, Игорь Левитин и Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представительство деловых кругов России, по словам Ушакова, также будет достаточно крупным.
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РоссияОАЭАбу-ДабиВладимир ПутинЮрий УшаковЛУКОЙЛЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоскосмосВагит АлекперовВ мире
 
 
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