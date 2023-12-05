https://ria.ru/20231205/ukraina-1913891769.html

В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине

В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине - РИА Новости, 05.12.2023

В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине

Москва сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:01

2023-12-05T15:01

2023-12-05T16:22

специальная военная операция на украине

россия

украина

ситуация в днр и лнр

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.По его словам, Владимир Путин не раз подчеркивал, что наиболее важным для Москвы остается достижение целей по украинскому кризису. При этом Россия хотела бы добиться результата с помощью дипломатии, отметил он."Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента также напомнил о сорванных в прошлом году переговорах с Киевом. По его словам, на Украине уже признали, что отказались от диалога по указанию Великобритании.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт, призвав не подписывать какое-либо соглашение с Москвой.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Но, как замечал Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Путин, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, ситуация в днр и лнр, безопасность, дмитрий песков