https://ria.ru/20231205/ukraina-1913891769.html
В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине
В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине
Москва сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:01
2023-12-05T15:01
2023-12-05T16:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
ситуация в днр и лнр
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.По его словам, Владимир Путин не раз подчеркивал, что наиболее важным для Москвы остается достижение целей по украинскому кризису. При этом Россия хотела бы добиться результата с помощью дипломатии, отметил он."Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента также напомнил о сорванных в прошлом году переговорах с Киевом. По его словам, на Украине уже признали, что отказались от диалога по указанию Великобритании.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт, призвав не подписывать какое-либо соглашение с Москвой.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Но, как замечал Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Путин, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ситуация в днр и лнр, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине
Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва сохраняет готовность к переговорам по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, Владимир Путин не раз подчеркивал, что наиболее важным для Москвы остается достижение целей по украинскому кризису. При этом Россия хотела бы добиться результата с помощью дипломатии, отметил он.
"Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также напомнил о сорванных в прошлом году переговорах с Киевом. По его словам, на Украине уже признали, что отказались от диалога по указанию Великобритании.
Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам, заявил Лавров
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского
"Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон
отговорил Киев завершить конфликт, призвав не подписывать какое-либо соглашение с Москвой.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Но, как замечал Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
Путин
, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
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