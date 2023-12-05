https://ria.ru/20231205/ukraina-1913873376.html

Глава МИД Словакии заявил, что пока не может представить Украину в ЕС

Глава МИД Словакии заявил, что пока не может представить Украину в ЕС - РИА Новости, 05.12.2023

Глава МИД Словакии заявил, что пока не может представить Украину в ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в интервью изданию standard.sk, что в нынешних условиях не может представить Украину в Европейском союзе и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:06

2023-12-05T14:06

2023-12-05T14:06

в мире

украина

словакия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в интервью изданию standard.sk, что в нынешних условиях не может представить Украину в Европейском союзе и возможное членство этой страны в объединении "очень, очень далеко". "Это действительно серьезный вопрос. Но в нынешних условиях я не могу представить себе это (членство Украины в ЕС - ред.). Мне самому интересно, как будет, например, госпожа (глава ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение о членстве или об открытии обсуждений о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта… Лично я думаю, что членство Украины в Европейском союзе очень, очень далеко", - сказал Бланар. В конце ноября Бланар говорил журналистам по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что Словакия готова поддержать амбиции Украины по вступлению в Европейский союз, если это будет стандартным, а не политическим процессом. Киев должен соответствовать тем же условиям, которые выдвигаются в отношении других стран, отмечал глава МИД Словакии. Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, евросоюз