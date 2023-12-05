Глава МИД Словакии заявил, что пока не может представить Украину в ЕС
Глава МИД Словакии: до членства Украины в Евросоюзе очень, очень далеко
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в интервью изданию standard.sk, что в нынешних условиях не может представить Украину в Европейском союзе и возможное членство этой страны в объединении "очень, очень далеко".
"Это действительно серьезный вопрос. Но в нынешних условиях я не могу представить себе это (членство Украины в ЕС - ред.). Мне самому интересно, как будет, например, госпожа (глава ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение о членстве или об открытии обсуждений о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта… Лично я думаю, что членство Украины в Европейском союзе очень, очень далеко", - сказал Бланар.
В конце ноября Бланар говорил журналистам по итогам заседания глав МИД стран НАТО, что Словакия готова поддержать амбиции Украины по вступлению в Европейский союз, если это будет стандартным, а не политическим процессом. Киев должен соответствовать тем же условиям, которые выдвигаются в отношении других стран, отмечал глава МИД Словакии.
Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.