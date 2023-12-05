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Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы

Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 05.12.2023

Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд приговорил к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого в угрозах президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях, передал... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:27

2023-12-05T21:27

2023-12-05T21:30

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турция

кайсери

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого в угрозах президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях, передал телеканал CNN Türk. "Дело, возвращенное из 3-й уголовной палаты Кассационного суда, продолжилось в 3-м суде присяжных Кайсери. В зале суда присутствовали подсудимый V.Ö и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью, и требовал его оправдания. Суд приговорил подсудимого, который, как выяснилось, был психически здоров, к 4 годам и 2 месяцам за "угрозы" и "оскорбления" в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана", - передал телеканал. Уточняется, что ранее обвиняемый был приговорен к 5 годам, одному месяцу и 20 дням по тем же статьям, но приговор был отменен Кассационным судом.

https://ria.ru/20231201/gvineya-bisau-1913180210.html

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в мире, турция, кайсери, реджеп тайип эрдоган