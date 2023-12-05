https://ria.ru/20231205/ugrozy-1913991998.html
Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы
Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 05.12.2023
Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы
Суд приговорил к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого в угрозах президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях, передал... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:27
2023-12-05T21:27
2023-12-05T21:30
в мире
турция
кайсери
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892622404_283:222:2507:1473_1920x0_80_0_0_ae91cce7bfbccafc63fd81fb28c54ab1.jpg
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого в угрозах президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях, передал телеканал CNN Türk. "Дело, возвращенное из 3-й уголовной палаты Кассационного суда, продолжилось в 3-м суде присяжных Кайсери. В зале суда присутствовали подсудимый V.Ö и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью, и требовал его оправдания. Суд приговорил подсудимого, который, как выяснилось, был психически здоров, к 4 годам и 2 месяцам за "угрозы" и "оскорбления" в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана", - передал телеканал. Уточняется, что ранее обвиняемый был приговорен к 5 годам, одному месяцу и 20 дням по тем же статьям, но приговор был отменен Кассационным судом.
https://ria.ru/20231201/gvineya-bisau-1913180210.html
турция
кайсери
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892622404_372:108:2266:1529_1920x0_80_0_0_b2647932d5131dc798189eb04b07782f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кайсери, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кайсери, Реджеп Тайип Эрдоган
Турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к четырем годам тюрьмы
CNN Türk: турка, угрожавшего Эрдогану в соцсетях, приговорили к 4 годам тюрьмы