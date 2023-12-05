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Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году - РИА Новости, 05.12.2023
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14:32 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/tyuleni-1913881068.html
Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году
Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году - РИА Новости, 05.12.2023
Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году
Казахстан планирует завершить работу по созданию природного резервата для защиты каспийских тюленей в 2024 году, заявил министр иностранных дел республики Мурат РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:32
2023-12-05T14:32
в мире
казахстан
каспийское море
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Казахстан планирует завершить работу по созданию природного резервата для защиты каспийских тюленей в 2024 году, заявил министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на заседании глав МИД прикаспийских государств в Москве. Нуртлеу напомнил, что каспийские тюлени являются эндемиками, а потому вопросы гибели и сокращения численности этих млекопитающих остаются весьма актуальными. "В целях сохранения и защиты его популяции в 2024 году в Казахстане планируется завершение работ по созданию государственного природного резервата. В данном вопросе считаем необходимым объединить наши усилия для принятия комплексных мер и решений", - сказал глава МИД. Ранее министерство водных ресурсов и ирригации республики сообщило, что в Казахстане создадут научно-исследовательский институт Каспийского моря, одной из задач которого будет изучение причин массовой гибели тюленей.
https://ria.ru/20231028/tyulen-1905811248.html
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в мире, казахстан, каспийское море
В мире, Казахстан, Каспийское море
Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году

Казахстан завершит создание природного резервата для каспийских тюленей в 2024 г

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Тюлень. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Казахстан планирует завершить работу по созданию природного резервата для защиты каспийских тюленей в 2024 году, заявил министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на заседании глав МИД прикаспийских государств в Москве.
Нуртлеу напомнил, что каспийские тюлени являются эндемиками, а потому вопросы гибели и сокращения численности этих млекопитающих остаются весьма актуальными.
"В целях сохранения и защиты его популяции в 2024 году в Казахстане планируется завершение работ по созданию государственного природного резервата. В данном вопросе считаем необходимым объединить наши усилия для принятия комплексных мер и решений", - сказал глава МИД.
Ранее министерство водных ресурсов и ирригации республики сообщило, что в Казахстане создадут научно-исследовательский институт Каспийского моря, одной из задач которого будет изучение причин массовой гибели тюленей.
Тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и красками рисовать картины в Калининградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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