https://ria.ru/20231205/tyuleni-1913881068.html

Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году

Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году - РИА Новости, 05.12.2023

Казахстан завершит создание резервата для каспийских тюленей в 2024 году

Казахстан планирует завершить работу по созданию природного резервата для защиты каспийских тюленей в 2024 году, заявил министр иностранных дел республики Мурат РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:32

2023-12-05T14:32

2023-12-05T14:32

в мире

казахстан

каспийское море

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Казахстан планирует завершить работу по созданию природного резервата для защиты каспийских тюленей в 2024 году, заявил министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на заседании глав МИД прикаспийских государств в Москве. Нуртлеу напомнил, что каспийские тюлени являются эндемиками, а потому вопросы гибели и сокращения численности этих млекопитающих остаются весьма актуальными. "В целях сохранения и защиты его популяции в 2024 году в Казахстане планируется завершение работ по созданию государственного природного резервата. В данном вопросе считаем необходимым объединить наши усилия для принятия комплексных мер и решений", - сказал глава МИД. Ранее министерство водных ресурсов и ирригации республики сообщило, что в Казахстане создадут научно-исследовательский институт Каспийского моря, одной из задач которого будет изучение причин массовой гибели тюленей.

https://ria.ru/20231028/tyulen-1905811248.html

казахстан

каспийское море

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в мире, казахстан, каспийское море