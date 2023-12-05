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В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена - РИА Новости, 05.12.2023
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16:17 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/tir-1913919453.html
В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена
В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена - РИА Новости, 05.12.2023
В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена
Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:17
2023-12-05T16:17
происшествия
томск
томская область
владимир зеленский
йенс столтенберг
джо байден
сша
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НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания "происходящего момента", рассказала РИА Новости организатор мероприятия Ольга Ожегова. По данным администрации Томской области, второй военно-патриотический фестиваль "Мирный воин", приуроченный ко дню Героев Отечества, прошел в Томске в минувшие выходные в Томском коммунально-строительном техникуме. На мероприятии работали выставки оружия, солдатских атрибутов, полевая кухня, военно-историческая реконструкция. После фестиваля в социальных сетях появились кадры со стрельбой в тире подростков по портретам Байдена и Зеленского. Организатор фестиваля пояснила, что тир был одной из локаций фестиваля, его организовал местный патриотический клуб. "Клуб, который делал это совместно с нами, – очень патриотичные ребята. Они пытаются донести до населения, которое из разряда "это не наша война"... что происходит, и как это на самом деле. Потому что, сами знаете, много людей сидит до сих пор в непонимании происходящего момента", - рассказала Ожегова. В целом на основе обратной связи от участников мероприятия она оценила фестиваль как очень успешный. Многие, по ее словам, приходили семьями. Активное участие в фестивале, в частности, принял детский спортивный казачий клуб "Сулеба" вместе с казаками из Томска, Северска и Молчанова. Так, они представили танец, рубку с шашками, крутку бревна, исполнили казачьи песни, прочитали патриотические стихи. Также в мероприятии приняли участие сотрудники СОБР управления Росгвардии по Томской области, Народного фронта, Томского морского братства, областного совета ветеранов и волонтерских сообществ региона. "Сегодня значимы любые виды и формы патриотического воспитания молодежи. На фестивале ребята смогли попробовать свои силы в мастер-классах по фехтованию и рубке шашкой, стрельбе, сборке-разборке оружия, пообщались с ветеранами и участниками боевых действий, локальных конфликтов и членами их семей", - привели в обладминистрации слова заместителя атамана Томского отдельского казачьего общества по культуре Евгения Диденко.
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
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происшествия, томск, томская область, владимир зеленский, йенс столтенберг, джо байден, сша, нато, украина, россия
Происшествия, Томск, Томская область, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Джо Байден, США, НАТО, Украина, Россия
В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

Организатор фестиваля в Томске объяснила портреты Зеленского и Байдена в тире

© Боевой листок "ZA наших!" (Томск)Мишени в виде портретов Столтенберга, Зеленского и Байдена на патриотическом фестивале "Мирный воин" в Томске
Мишени в виде портретов Столтенберга, Зеленского и Байдена на патриотическом фестивале Мирный воин в Томске
© Боевой листок "ZA наших!" (Томск)
Мишени в виде портретов Столтенберга, Зеленского и Байдена на патриотическом фестивале "Мирный воин" в Томске
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НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания "происходящего момента", рассказала РИА Новости организатор мероприятия Ольга Ожегова.
По данным администрации Томской области, второй военно-патриотический фестиваль "Мирный воин", приуроченный ко дню Героев Отечества, прошел в Томске в минувшие выходные в Томском коммунально-строительном техникуме. На мероприятии работали выставки оружия, солдатских атрибутов, полевая кухня, военно-историческая реконструкция. После фестиваля в социальных сетях появились кадры со стрельбой в тире подростков по портретам Байдена и Зеленского.
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Организатор фестиваля пояснила, что тир был одной из локаций фестиваля, его организовал местный патриотический клуб. "Клуб, который делал это совместно с нами, – очень патриотичные ребята. Они пытаются донести до населения, которое из разряда "это не наша война"... что происходит, и как это на самом деле. Потому что, сами знаете, много людей сидит до сих пор в непонимании происходящего момента", - рассказала Ожегова. В целом на основе обратной связи от участников мероприятия она оценила фестиваль как очень успешный. Многие, по ее словам, приходили семьями.
Активное участие в фестивале, в частности, принял детский спортивный казачий клуб "Сулеба" вместе с казаками из Томска, Северска и Молчанова. Так, они представили танец, рубку с шашками, крутку бревна, исполнили казачьи песни, прочитали патриотические стихи. Также в мероприятии приняли участие сотрудники СОБР управления Росгвардии по Томской области, Народного фронта, Томского морского братства, областного совета ветеранов и волонтерских сообществ региона.
"Сегодня значимы любые виды и формы патриотического воспитания молодежи. На фестивале ребята смогли попробовать свои силы в мастер-классах по фехтованию и рубке шашкой, стрельбе, сборке-разборке оружия, пообщались с ветеранами и участниками боевых действий, локальных конфликтов и членами их семей", - привели в обладминистрации слова заместителя атамана Томского отдельского казачьего общества по культуре Евгения Диденко.
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ПроисшествияТомскТомская областьВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДжо БайденСШАНАТОУкраинаРоссия
 
 
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