https://ria.ru/20231205/tir-1913919453.html

В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена - РИА Новости, 05.12.2023

В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:17

2023-12-05T16:17

2023-12-05T16:17

происшествия

томск

томская область

владимир зеленский

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НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания "происходящего момента", рассказала РИА Новости организатор мероприятия Ольга Ожегова. По данным администрации Томской области, второй военно-патриотический фестиваль "Мирный воин", приуроченный ко дню Героев Отечества, прошел в Томске в минувшие выходные в Томском коммунально-строительном техникуме. На мероприятии работали выставки оружия, солдатских атрибутов, полевая кухня, военно-историческая реконструкция. После фестиваля в социальных сетях появились кадры со стрельбой в тире подростков по портретам Байдена и Зеленского. Организатор фестиваля пояснила, что тир был одной из локаций фестиваля, его организовал местный патриотический клуб. "Клуб, который делал это совместно с нами, – очень патриотичные ребята. Они пытаются донести до населения, которое из разряда "это не наша война"... что происходит, и как это на самом деле. Потому что, сами знаете, много людей сидит до сих пор в непонимании происходящего момента", - рассказала Ожегова. В целом на основе обратной связи от участников мероприятия она оценила фестиваль как очень успешный. Многие, по ее словам, приходили семьями. Активное участие в фестивале, в частности, принял детский спортивный казачий клуб "Сулеба" вместе с казаками из Томска, Северска и Молчанова. Так, они представили танец, рубку с шашками, крутку бревна, исполнили казачьи песни, прочитали патриотические стихи. Также в мероприятии приняли участие сотрудники СОБР управления Росгвардии по Томской области, Народного фронта, Томского морского братства, областного совета ветеранов и волонтерских сообществ региона. "Сегодня значимы любые виды и формы патриотического воспитания молодежи. На фестивале ребята смогли попробовать свои силы в мастер-классах по фехтованию и рубке шашкой, стрельбе, сборке-разборке оружия, пообщались с ветеранами и участниками боевых действий, локальных конфликтов и членами их семей", - привели в обладминистрации слова заместителя атамана Томского отдельского казачьего общества по культуре Евгения Диденко.

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html

https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, томск, томская область, владимир зеленский, йенс столтенберг, джо байден, сша, нато, украина, россия