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Теракт в поезде Кисловодск-Минеральные Воды 5 декабря 2003 года

Теракт в поезде Кисловодск-Минеральные Воды 5 декабря 2003 года - РИА Новости, 05.12.2023

Теракт в поезде Кисловодск-Минеральные Воды 5 декабря 2003 года

5 декабря 2003 года в 7.45 по московскому времени во втором вагоне пригородного электропоезда № 6309, следовавшего по маршруту Кисловодск – Минеральные Воды,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:32

2023-12-05T01:32

2023-12-05T01:32

россия

кисловодск

ессентуки

шамиль басаев

справки

владимир устинов

сергей фридинский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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5 декабря 2003 года в 7.45 по московскому времени во втором вагоне пригородного электропоезда № 6309, следовавшего по маршруту Кисловодск – Минеральные Воды, произошел взрыв. Электричка в этот момент находилась в черте города Ессентуки Ставропольского края в 400 метрах от центрального вокзала. По словам очевидцев, взрывная волна буквально подбросила второй вагон в воздух, едва не разорвав его пополам. Взрыв оказался настолько мощным, что элементы вагонной обшивки отлетели на 200 метров от электрички, а в квартирах домов, стоящих на значительном удалении от железнодорожного полотна, вылетели стекла и осыпалась штукатурка. Под грудами искореженных конструкций оказались погребенными десятки людей. Почти никто из них не смог выбраться из расплющенного вагона самостоятельно – вызволить пострадавших смогли только спасатели с помощью специальной техники.В результате теракта погибли 47 человек, более 180 получили ранения. Большинство пассажиров второго вагона получили минно-взрывные ранения, в основном это черепно-мозговые травмы, ранения живота и нижних конечностей.Среди пострадавших пассажиров преобладали студенты, которые ехали утром на учебу.Для расследования теракта был создан специальный оперативный штаб из представителей прокуратуры, МВД, ФСБ. Дело взял под личный контроль Генпрокурор РФ Владимир Устинов. Кроме того, по распоряжению полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева была создана оперативная группа, в которую вошли заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Фридинский, заместитель главы МВД Михаил Паньков и начальник Северокавказского филиала ОАО "Российские железные дороги" Владимир Воробьев. В крае введен в действие план "Ураган-4" по поиску и задержанию террористов.По факту взрыва прокуратура возбудила уголовное дело по статье 205 (теракт) и 105 часть 2 УК РФ (убийство двух и более лиц). По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства была эквивалентна 30 килограммам тротила. Для увеличения поражающей силы взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Первоначально сообщалось, что теракт в электропоезде в Ессентуках совершила группа из четырех человек – три женщины и один мужчина. Две женщины находились в вагоне и выпрыгнули из него незадолго до взрыва. Третья руководила действиями сообщников. Она оставалась в электричке до последнего и погибла. Также было установлено, что во время теракта погиб и террорист. Сообщалось также, что в группу входили и другие люди – неподалеку от железнодорожной насыпи находились автомобили, из которых велось наблюдение за электричкой.Однако в процессе расследования, как сообщали СМИ, оказалось, что женщины не имели отношения к теракту. Выяснилось, что две пассажирки стояли возле окон и их выбросило из вагона взрывной волной. Третья была нищенкой, прошедшей по вагону с сумкой для подаяния за несколько секунд до взрыва и остановившейся передохнуть в тамбуре.Не нашла подтверждения и версия о том, что действия террориста координировали и снимали на видео сообщники, якобы сидевшие в припаркованных возле железной дороги автомобилях. Четыре подозрительные машины, как выяснилось, появились возле места трагедии не до, а после взрыва, на что очевидцы в суматохе не обратили внимания. Более того, их водители, жители Ессентуков, специально остановились, чтобы помочь вытащить раненых и доставить их в больницы.СМИ сообщали, что следствие остановилось на версии о том, что электричку взорвал ехавший в вагоне смертник-одиночка. Предположительно, это был молодой черноволосый мужчина со спортивной сумкой из синтетического материала, сидевший возле тамбура, на второй слева по ходу поезда скамейке. В сумке у террориста была самодельная бомба. Когда до станции Ессентуки оставалось несколько секунд езды и люди столпились в проходе как раз рядом с тем местом, где он сидел, смертник привел взрывное устройство в действие. Отмечалось также, что данная версия нуждается в дополнительной проверке, так как основана на косвенных уликах. В конце 2003 года чеченский полевой командир Шамиль Басаев взял на себя ответственность за проведение 5 декабря террористического акта в электричке Кисловодск-Минеральные Воды.На причастность Басаева к взрывам указали и российские власти.Директор ФСБ Николай Патрушев сообщал, что за организацией терактов с использованием смертников стояла так называемая "Исламская бригада террористов "Риядус-салихьийн", которой руководил международный террорист Шамиль Басаев.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кисловодск, ессентуки, шамиль басаев, справки, владимир устинов, сергей фридинский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)