https://ria.ru/20231205/tema-1913903289.html

Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана

Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана - РИА Новости, 05.12.2023

Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана

Тема СВО будет подниматься в ходе переговоров с президента России Владимира Путина главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:33

2023-12-05T15:33

2023-12-05T15:42

россия

владимир путин

оаэ

саудовская аравия

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тема СВО будет подниматься в ходе переговоров с президента России Владимира Путина главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Когда я помянул о региональных конфликтах, то помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, нашим коллегам будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации, конечно", - сказал он журналистам. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html

россия

оаэ

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков