Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 05.12.2023 (обновлено: 15:42 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/tema-1913903289.html
Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана
Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана - РИА Новости, 05.12.2023
Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана
Тема СВО будет подниматься в ходе переговоров с президента России Владимира Путина главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:33
2023-12-05T15:42
россия
владимир путин
оаэ
саудовская аравия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тема СВО будет подниматься в ходе переговоров с президента России Владимира Путина главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Когда я помянул о региональных конфликтах, то помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, нашим коллегам будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации, конечно", - сказал он журналистам. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html
россия
оаэ
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков
Россия, Владимир Путин, ОАЭ, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков
Ушаков: тема СВО будет поднята в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана

Ушаков: тема СВО будет подниматься в ходе переговоров с главами ОАЭ, СА, Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тема СВО будет подниматься в ходе переговоров с президента России Владимира Путина главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Когда я помянул о региональных конфликтах, то помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, нашим коллегам будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации, конечно", - сказал он журналистам.
Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО
Вчера, 08:53
 
РоссияВладимир ПутинОАЭСаудовская АравияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала