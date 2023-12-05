https://ria.ru/20231205/serial-1913799778.html
В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана"
В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана" - РИА Новости, 05.12.2023
В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана"
Власти Казахстана изучают информацию и ситуацию, которая аккумулируется вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил министр науки и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:06
2023-12-05T09:06
2023-12-05T09:06
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АСТАНА, 5 дек - РИА Новости. Власти Казахстана изучают информацию и ситуацию, которая аккумулируется вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил министр науки и образования Саясат Нурбек. На брифинге для СМИ в правительстве Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". "Действительно, сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, с министерства информации (министерство культуры и информации - ред.). Изучается вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты", - сказал Нурбек. В свою очередь глава минпросвещения Казахстана добавил, что ведомство пропагандирует нулевую терпимость к любому виду насилия. "Министерство просвещения, и я лично, конечно, мы против всякого рода насилия. Конечно, должна быть нулевая терпимость. Касаемо данного вопроса идет определенное изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель (Россия – ред.) уже рассматривает данный вопрос", - отметил Бейсембаев. Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. В Алматинской области на юге Казахстана 29 ноября произошла массовая драка подростков, учеников одной из сельских школ, видео которой широко распространилась в пабликах и СМИ. Пользователи социальных сетей связали данный факт с выходом сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Повествует о молодежных преступных группировках на фоне Перестройки.
https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, казахстан, россия, жора крыжовников
Культура, Новости культуры, Казахстан, Россия, Жора Крыжовников
В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана"
В Казахстане изучают влияние российского сериала "Слово пацана" на рост насилия
АСТАНА, 5 дек - РИА Новости. Власти Казахстана изучают информацию и ситуацию, которая аккумулируется вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил министр науки и образования Саясат Нурбек.
На брифинге для СМИ в правительстве Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
"Действительно, сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, с министерства информации (министерство культуры и информации - ред.). Изучается вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты", - сказал Нурбек.
В свою очередь глава минпросвещения Казахстана добавил, что ведомство пропагандирует нулевую терпимость к любому виду насилия.
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"Министерство просвещения, и я лично, конечно, мы против всякого рода насилия. Конечно, должна быть нулевая терпимость. Касаемо данного вопроса идет определенное изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель (Россия
– ред.) уже рассматривает данный вопрос", - отметил Бейсембаев.
Ранее председатель комитета ГД
по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор
РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.
В Алматинской области на юге Казахстана 29 ноября произошла массовая драка подростков, учеников одной из сельских школ, видео которой широко распространилась в пабликах и СМИ. Пользователи социальных сетей связали данный факт с выходом сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов
и Жора Крыжовников
, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Повествует о молодежных преступных группировках на фоне Перестройки.
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