https://ria.ru/20231205/serial-1913799778.html

В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана"

В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана" - РИА Новости, 05.12.2023

В Казахстане изучают ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана"

Власти Казахстана изучают информацию и ситуацию, которая аккумулируется вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил министр науки и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:06

2023-12-05T09:06

2023-12-05T09:06

культура

новости культуры

казахстан

россия

жора крыжовников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913595524_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_366608fa1058ccbbaca37d862177802f.jpg

АСТАНА, 5 дек - РИА Новости. Власти Казахстана изучают информацию и ситуацию, которая аккумулируется вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил министр науки и образования Саясат Нурбек. На брифинге для СМИ в правительстве Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ситуацию вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". "Действительно, сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, с министерства информации (министерство культуры и информации - ред.). Изучается вопрос. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты", - сказал Нурбек. В свою очередь глава минпросвещения Казахстана добавил, что ведомство пропагандирует нулевую терпимость к любому виду насилия. "Министерство просвещения, и я лично, конечно, мы против всякого рода насилия. Конечно, должна быть нулевая терпимость. Касаемо данного вопроса идет определенное изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель (Россия – ред.) уже рассматривает данный вопрос", - отметил Бейсембаев. Ранее председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. В Алматинской области на юге Казахстана 29 ноября произошла массовая драка подростков, учеников одной из сельских школ, видео которой широко распространилась в пабликах и СМИ. Пользователи социальных сетей связали данный факт с выходом сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Повествует о молодежных преступных группировках на фоне Перестройки.

https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912354520.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, казахстан, россия, жора крыжовников