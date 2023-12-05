https://ria.ru/20231205/semya-1913847950.html
Семью из Уфы наградили медалью ордена "Родительская слава"
Семью из Уфы наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 05.12.2023
Семью из Уфы наградили медалью ордена "Родительская слава"
Семья Давлетбаевой Галии Салаватовны и Аль-Сурури Яхья Мохамед из Уфы, награжденная медалью ордена "Родительская слава", успешно воспитывает пятерых детей,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:26
2023-12-05T12:26
2023-12-05T12:26
общество
уфа
дети
республика башкортостан
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УФА, 5 дек – РИА Новости. Семья Давлетбаевой Галии Салаватовны и Аль-Сурури Яхья Мохамед из Уфы, награжденная медалью ордена "Родительская слава", успешно воспитывает пятерых детей, создавая все условия для их всестороннего гармоничного развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства семьи Башкирии. Семья награждена медалью ордена "Родительская слава", уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы, мама семейства работает воспитателем в детском саду. Отец ведет собственный бизнес в области изготовления кондитерских изделий. "Он прилагает все усилия для финансового обеспечения своей семьи, не забывая при этом о роли отца в воспитании детей. Своих детей приучает проявлять настойчивость в решении поставленных задач. Нравственное здоровье, уважение и забота друг о друге - главные жизненные ориентиры для семьи Давлетбаевых", - говорится в справке ведомства. Отмечается, что дети признают авторитет родителей, любят и уважают их. Родители являются образцом для своих детей - отзывчивы, усердны и трудолюбивы, в свою очередь и дети растут достойными гражданами своей страны. "Все дети показывают отличные успехи. Старший сын Мохамед является студентом Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева. Сын Сулейман - студент Института международных отношений Казанского федерального университета. Дочери Амаль и Джаннат отлично учатся в Башкирском лицее №48. Младший сын Юсуф ходит в детский сад", - рассказали в пресс-службе. Галия Салаватовна и Яхья Мохамед воспитывают детей на основе исламского вероисповедания. Дети приучены к труду, общительны и вежливы в обществе. Отношения в семье построены на взаимопонимании, порядочности и уважении друг к другу. Родители регулярно посещают родительские собрания, интересуются успехами детей, уделяют внимание всестороннему развитию, организовывая их досуг в спортивных секциях. Семья занимает активную жизненную позицию, пропагандируя взаимопомощь и взаимовыручку, патриотизм, честность, уважение друг к другу и трудолюбие. Родители отмечены благодарностями за достойное воспитание детей, творческий подход и активную жизненную позицию, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html
https://ria.ru/20231204/kapital-1913677724.html
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общество, уфа, дети, республика башкортостан
Общество, Уфа, Дети, Республика Башкортостан
Семью из Уфы наградили медалью ордена "Родительская слава"
Семью с пятью детьми из Уфы наградили медалью ордена "Родительская слава"
УФА, 5 дек – РИА Новости. Семья Давлетбаевой Галии Салаватовны и Аль-Сурури Яхья Мохамед из Уфы, награжденная медалью ордена "Родительская слава", успешно воспитывает пятерых детей, создавая все условия для их всестороннего гармоничного развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства семьи Башкирии.
Семья награждена медалью ордена "Родительская слава", уточнили в пресс-службе.
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По данным пресс-службы, мама семейства работает воспитателем в детском саду. Отец ведет собственный бизнес в области изготовления кондитерских изделий. "Он прилагает все усилия для финансового обеспечения своей семьи, не забывая при этом о роли отца в воспитании детей. Своих детей приучает проявлять настойчивость в решении поставленных задач. Нравственное здоровье, уважение и забота друг о друге - главные жизненные ориентиры для семьи Давлетбаевых", - говорится в справке ведомства.
Отмечается, что дети признают авторитет родителей, любят и уважают их. Родители являются образцом для своих детей - отзывчивы, усердны и трудолюбивы, в свою очередь и дети растут достойными гражданами своей страны.
"Все дети показывают отличные успехи. Старший сын Мохамед является студентом Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева. Сын Сулейман - студент Института международных отношений Казанского федерального университета. Дочери Амаль и Джаннат отлично учатся в Башкирском лицее №48. Младший сын Юсуф ходит в детский сад", - рассказали в пресс-службе.
Галия Салаватовна и Яхья Мохамед воспитывают детей на основе исламского вероисповедания. Дети приучены к труду, общительны и вежливы в обществе. Отношения в семье построены на взаимопонимании, порядочности и уважении друг к другу. Родители регулярно посещают родительские собрания, интересуются успехами детей, уделяют внимание всестороннему развитию, организовывая их досуг в спортивных секциях. Семья занимает активную жизненную позицию, пропагандируя взаимопомощь и взаимовыручку, патриотизм, честность, уважение друг к другу и трудолюбие. Родители отмечены благодарностями за достойное воспитание детей, творческий подход и активную жизненную позицию, добавили в пресс-службе.
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