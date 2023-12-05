https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913889747.html

Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям

Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям - РИА Новости, 05.12.2023

Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:56

2023-12-05T14:56

2023-12-05T16:18

россия

иран

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям, передает корреспондент РИА Новости.Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым."Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которых США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал Лавров в ходе двусторонних переговоров с иранским коллегой.

https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html

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россия, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, в мире