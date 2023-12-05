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Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям - РИА Новости, 05.12.2023
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14:56 05.12.2023 (обновлено: 16:18 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913889747.html
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям - РИА Новости, 05.12.2023
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:56
2023-12-05T16:18
россия
иран
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям, передает корреспондент РИА Новости.Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым."Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которых США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал Лавров в ходе двусторонних переговоров с иранским коллегой.
https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html
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россия, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, в мире
Россия, Иран, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, В мире
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям

Лавров и глава МИД Ирана подписали документ о противодействии санкциям

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям, передает корреспондент РИА Новости.
Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".
Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
"Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которых США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал Лавров в ходе двусторонних переговоров с иранским коллегой.
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РоссияИранСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианВ мире
 
 
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