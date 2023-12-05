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ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/rotatsiya-1913979105.html
ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.12.2023
ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение во вторник очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:41
2023-12-05T19:41
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение во вторник очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило министерство обороны РФ. "Пятого декабря Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими, отмечает МО РФ. "Перед началом движения в пункте перехода прибывших для ротации международных наблюдателей российские саперы обследовали данное место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками", - говорится в сообщении. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. "После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины", - отмечает МО РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20231012/obeschanie-1902280780.html
https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html
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россия, запорожская область, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ВС России обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Минобороны: ВС РФ обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение во вторник очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило министерство обороны РФ.
"Пятого декабря Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими, отмечает МО РФ.
"Перед началом движения в пункте перехода прибывших для ротации международных наблюдателей российские саперы обследовали данное место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками", - говорится в сообщении.
После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
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В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.
"После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины", - отмечает МО РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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