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"Росатом" завершил выпуск оборудования для серии атомных ледоколов - РИА Новости, 05.12.2023
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17:59 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/reaktor-1913958134.html
"Росатом" завершил выпуск оборудования для серии атомных ледоколов
"Росатом" завершил выпуск оборудования для серии атомных ледоколов - РИА Новости, 05.12.2023
"Росатом" завершил выпуск оборудования для серии атомных ледоколов
"Росатом" изготовил второй корпус ядерного реактора для будущего российского атомного ледокола "Чукотка" и тем самым успешно завершил выпуск такого оборудования РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:59
2023-12-05T17:59
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/14/1526471435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28a31a5e874bab82c20aa6bd8a85e1cf.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Росатом" изготовил второй корпус ядерного реактора для будущего российского атомного ледокола "Чукотка" и тем самым успешно завершил выпуск такого оборудования для серии нового поколения отечественных атомоходов, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации. "На производственной площадке машиностроительного дивизиона "Росатома" в Подольске завершено изготовление второго корпуса реактора РИТМ-200 для ледокола нового поколения "Чукотка". Это последний реактор, который изготавливает завод по действующему договору на поставку энергетических установок для нового поколения атомоходов... Таким образом, предприятия дивизиона фактически стали "конвейером" для производства судовых реакторов для нового поколения российских ледоколов — такого в мире не делал еще никто", - говорится в сообщении. После подготовки к транспортировке корпус реактор отправят в Санкт-Петербург на "Балтийский завод". "Реакторы РИТМ-200 хорошо зарекомендовали себя на наших новых универсальных атомных ледоколах, что позволило сделать более эффективной навигацию на Северном морском пути. Аналогичные реакторы будут установлены также и на пятом и шестом серийных универсальных атомных ледоколах, решение о строительстве которых уже принято правительством Российской Федерации. В перспективе эти же реакторы станут "сердцем" плавучих атомных станций, которые будут обеспечивать энергией Баимскую рудную зону на Чукотке, а также наземной атомной станции малой мощности в Якутии", — сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Реакторная установка РИТМ-200, которой оснащены все российские атомные ледоколы проекта 22220, разработана машиностроительным предприятием "Росатома" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород). Уникальность реакторной установки заключается в ее интегральной компоновке, когда все оборудование размещается внутри одного корпуса реактора. За счет такой схемы установка оказалась в 1,7 раза легче, в два раза компактнее и почти на 20% мощнее реакторов типа КЛТ, использовавшихся до этого на российских атомных ледоколах. Это позволило сделать новые российские атомные ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости, ледопроходимости и другим параметрам. Кроме того, в процессе производства реакторов установки РИТМ-200 внедрены технические решения и новые инструменты, не применявшиеся в России и за рубежом. Все это позволило специалистам называть реакторную установку РИТМ-200 настоящим инженерным шедевром. "Росатом" планирует строить и наземные АЭС малой мощности. Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка".
https://radiosputnik.ru/20231128/rosatom-1912311595.html
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технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" завершил выпуск оборудования для серии атомных ледоколов

Лихачев: "Росатом" завершил изготовление реакторов для серии атомных ледоколов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Росатом" изготовил второй корпус ядерного реактора для будущего российского атомного ледокола "Чукотка" и тем самым успешно завершил выпуск такого оборудования для серии нового поколения отечественных атомоходов, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации.
"На производственной площадке машиностроительного дивизиона "Росатома" в Подольске завершено изготовление второго корпуса реактора РИТМ-200 для ледокола нового поколения "Чукотка". Это последний реактор, который изготавливает завод по действующему договору на поставку энергетических установок для нового поколения атомоходов... Таким образом, предприятия дивизиона фактически стали "конвейером" для производства судовых реакторов для нового поколения российских ледоколов — такого в мире не делал еще никто", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото
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После подготовки к транспортировке корпус реактор отправят в Санкт-Петербург на "Балтийский завод".
"Реакторы РИТМ-200 хорошо зарекомендовали себя на наших новых универсальных атомных ледоколах, что позволило сделать более эффективной навигацию на Северном морском пути. Аналогичные реакторы будут установлены также и на пятом и шестом серийных универсальных атомных ледоколах, решение о строительстве которых уже принято правительством Российской Федерации. В перспективе эти же реакторы станут "сердцем" плавучих атомных станций, которые будут обеспечивать энергией Баимскую рудную зону на Чукотке, а также наземной атомной станции малой мощности в Якутии", — сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Реакторная установка РИТМ-200, которой оснащены все российские атомные ледоколы проекта 22220, разработана машиностроительным предприятием "Росатома" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород). Уникальность реакторной установки заключается в ее интегральной компоновке, когда все оборудование размещается внутри одного корпуса реактора. За счет такой схемы установка оказалась в 1,7 раза легче, в два раза компактнее и почти на 20% мощнее реакторов типа КЛТ, использовавшихся до этого на российских атомных ледоколах. Это позволило сделать новые российские атомные ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости, ледопроходимости и другим параметрам.
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Кроме того, в процессе производства реакторов установки РИТМ-200 внедрены технические решения и новые инструменты, не применявшиеся в России и за рубежом. Все это позволило специалистам называть реакторную установку РИТМ-200 настоящим инженерным шедевром. "Росатом" планирует строить и наземные АЭС малой мощности.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка".
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