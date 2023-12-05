https://ria.ru/20231205/pvo-1913876618.html

ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8

ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8 - РИА Новости, 05.12.2023

ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:22

2023-12-05T14:22

2023-12-05T14:25

специальная военная операция на украине

россия

ми-8 амтш

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231205/manevr-1913865217.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ми-8 амтш, миг-29, безопасность