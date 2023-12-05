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ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8 - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 05.12.2023 (обновлено: 14:25 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/pvo-1913876618.html
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8 - РИА Новости, 05.12.2023
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:25
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231205/manevr-1913865217.html
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россия, ми-8 амтш, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, Безопасность
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМи-8 АМТШМиГ-29Безопасность
 
 
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