https://ria.ru/20231205/pvo-1913876618.html
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8 - РИА Новости, 05.12.2023
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:22
2023-12-05T14:25
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безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231205/manevr-1913865217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ми-8 амтш, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, Безопасность
ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два украинских Миг-29 и Ми-8
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, военный вертолет Ми-8, 74 дрона и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины
в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области
и Березниговатое Николаевской области
, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 547 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.
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