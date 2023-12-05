https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html
Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023
Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин обсудит ближневосточный конфликт и региональные проблемы с главами ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:36
2023-12-05T15:36
2023-12-05T15:36
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владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит ближневосточный конфликт и региональные проблемы с главами ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Важно будет поговорить не только о двусторонних делах, но и посмотреть на развитие ближневосточного конфликта и, в частности, обсудить и другие актуальные вопросы международного положения, региональные проблемы", - сказал Ушаков журналистам о визите Путина в ОАЭ. Говоря о визите в Саудовскую Аравию, Ушаков также отметил, что "естественно, обстановка на Ближнем Востоке будет обсуждаться". "Тут и ситуация непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта, а также урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Судане, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива", - сказал он. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
https://ria.ru/20231204/putin-1913730707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оаэ, саудовская аравия, россия, юрий ушаков, владимир путин, в мире
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Ушаков: Путин обсудит ближневосточный конфликт с главами ОАЭ и Саудовской Аравии