https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html

Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 05.12.2023

Ушаков рассказал о будущих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин обсудит ближневосточный конфликт и региональные проблемы с главами ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:36

2023-12-05T15:36

2023-12-05T15:36

оаэ

саудовская аравия

россия

юрий ушаков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит ближневосточный конфликт и региональные проблемы с главами ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Важно будет поговорить не только о двусторонних делах, но и посмотреть на развитие ближневосточного конфликта и, в частности, обсудить и другие актуальные вопросы международного положения, региональные проблемы", - сказал Ушаков журналистам о визите Путина в ОАЭ. Говоря о визите в Саудовскую Аравию, Ушаков также отметил, что "естественно, обстановка на Ближнем Востоке будет обсуждаться". "Тут и ситуация непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта, а также урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Судане, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива", - сказал он. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.

https://ria.ru/20231204/putin-1913730707.html

оаэ

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оаэ, саудовская аравия, россия, юрий ушаков, владимир путин, в мире