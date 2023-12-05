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В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года
В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года - РИА Новости, 05.12.2023
В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года
Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, принимавший участие в переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной в марте и апреле 2022 года, "в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:36
2023-12-05T19:36
2023-12-05T19:36
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ЖЕНЕВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, принимавший участие в переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной в марте и апреле 2022 года, "в дипломатическом ответе" в Женеве отказался комментировать роль бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров. "Что касается участия Джонсона, мой дипломатический ответ - без комментариев", - ответил он во время дискуссий в Женевском Центре политики безопасности (GSCP) о возможностях дипломатического урегулирования конфликта на Украине. "Я был в группе украинских переговорщиков, которые вели переговоры с российской делегацией практически два месяца и улучшили возможное мирное соглашение между Украиной и Россией. Мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в середине апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить нашу войну неким соглашением. По некоторым причинам это было сорвано", - добавил Чалый. Дипломат также считает, что ЕС и НАТО не могли бы участвовать в будущих переговорах в качестве нейтральных сторон конфликта, поскольку они не являются нейтральными. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ранее заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ.
https://ria.ru/20231127/dzhonson-1912048272.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Чалый, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины
В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года
Чалый отказался комментировать роль Джонсона в провале переговоров 2022 года