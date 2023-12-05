https://ria.ru/20231205/proval-1913978627.html

В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года

В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года - РИА Новости, 05.12.2023

В Киеве не прокомментировали роль Джонсона в провале переговоров 2022 года

Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, принимавший участие в переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной в марте и апреле 2022 года, "в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:36

2023-12-05T19:36

2023-12-05T19:36

в мире

украина

россия

киев

александр чалый

борис джонсон

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148786/72/1487867211_0:0:4169:2345_1920x0_80_0_0_2c58f5c36b0a6e0b88b35aee45b4c51e.jpg

ЖЕНЕВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, принимавший участие в переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной в марте и апреле 2022 года, "в дипломатическом ответе" в Женеве отказался комментировать роль бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров. "Что касается участия Джонсона, мой дипломатический ответ - без комментариев", - ответил он во время дискуссий в Женевском Центре политики безопасности (GSCP) о возможностях дипломатического урегулирования конфликта на Украине. "Я был в группе украинских переговорщиков, которые вели переговоры с российской делегацией практически два месяца и улучшили возможное мирное соглашение между Украиной и Россией. Мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в середине апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить нашу войну неким соглашением. По некоторым причинам это было сорвано", - добавил Чалый. Дипломат также считает, что ЕС и НАТО не могли бы участвовать в будущих переговорах в качестве нейтральных сторон конфликта, поскольку они не являются нейтральными. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ранее заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ.

https://ria.ru/20231127/dzhonson-1912048272.html

https://ria.ru/20231027/televeduschiy-1905714274.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, александр чалый, борис джонсон, владимир зеленский, евросоюз, нато, верховная рада украины