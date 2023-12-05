https://ria.ru/20231205/proekt-1913985292.html
Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады
Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады - РИА Новости, 05.12.2023
Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил президенту Владимиру Путину расширить проект "Орлята России" на детей дошкольного возраста, по его словам,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:25
2023-12-05T20:25
2023-12-05T20:25
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618750_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_6c1806bf4c50832b5dd044cef92d637e.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил президенту Владимиру Путину расширить проект "Орлята России" на детей дошкольного возраста, по его словам, проект идет уже три года, на данный момент в нем принимают участие уже около 100 тысяч школьных команд. "Очень важно, что у нас в проекте "Орлята России" ребята принимают участие всем классом. Их сопровождают учитель начальных классов, советник по воспитанию, старшеклассник-наставник, и уже с начальной школы мы видим, как формируются команды в хорошем смысле заряженных, инициативных, увлекающихся школьников. На сегодняшний день, а у нас этот проект идет три года, 100 тысяч школьных команд, а это более 2,5 миллиона детей из всех регионов. Мы предлагаем, уважаемый Владимир Владимирович, масштабировать этот проект на дошкольный возраст", - сказал Кравцов в ходе заседания Наблюдательного совета Российского движения детей и молодежи. По его словам, задача министерства на ближайшую перспективу - выстроить воспитательную работу с дошкольниками.
https://ria.ru/20230710/pedagog-1883363040.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618750_325:0:3054:2047_1920x0_80_0_0_5656122696511e0903207931ea9db8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады
Кравцов: задача Минпросвещения — выстроить воспитательную работу с дошкольниками