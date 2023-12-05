https://ria.ru/20231205/proekt-1913985292.html

Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады

Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады - РИА Новости, 05.12.2023

Кравцов предложил Путину расширить проект "Орлята России" на детские сады

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил президенту Владимиру Путину расширить проект "Орлята России" на детей дошкольного возраста, по его словам,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:25

2023-12-05T20:25

2023-12-05T20:25

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил президенту Владимиру Путину расширить проект "Орлята России" на детей дошкольного возраста, по его словам, проект идет уже три года, на данный момент в нем принимают участие уже около 100 тысяч школьных команд. "Очень важно, что у нас в проекте "Орлята России" ребята принимают участие всем классом. Их сопровождают учитель начальных классов, советник по воспитанию, старшеклассник-наставник, и уже с начальной школы мы видим, как формируются команды в хорошем смысле заряженных, инициативных, увлекающихся школьников. На сегодняшний день, а у нас этот проект идет три года, 100 тысяч школьных команд, а это более 2,5 миллиона детей из всех регионов. Мы предлагаем, уважаемый Владимир Владимирович, масштабировать этот проект на дошкольный возраст", - сказал Кравцов в ходе заседания Наблюдательного совета Российского движения детей и молодежи. По его словам, задача министерства на ближайшую перспективу - выстроить воспитательную работу с дошкольниками.

https://ria.ru/20230710/pedagog-1883363040.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов