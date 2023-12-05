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Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/prank-1913875544.html
Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины
Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины - РИА Новости, 05.12.2023
Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, несмотря на предупреждение служб контрразведки Германии, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:16
2023-12-05T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
германия
роберт хабек
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, несмотря на предупреждение служб контрразведки Германии, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, запись разговора выложена в Telegram-канале пранкеров. В разговоре Хабек рассказал "африканскому политику", под видом которого звонили пранкеры, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине. "Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что война продолжится, возможно, на протяжении следующего года", - заявил вице-канцлер. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника. Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". На вопрос, правильно ли делает Киев, героизируя нацистских преступников, Мелони ответила: "они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь". После этого выходил также разговор пранкеров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. В ходе разговора пранкеры также представлялись "африканским политиком".
https://ria.ru/20231109/rozygrysh-1908387202.html
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в мире, германия, роберт хабек, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Роберт Хабек, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о вывозе зерна с Украины

Вице-канцлер ФРГ Хабек посетовал пранкерам на ситуацию на фронте на Украине

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, несмотря на предупреждение служб контрразведки Германии, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, запись разговора выложена в Telegram-канале пранкеров.
В разговоре Хабек рассказал "африканскому политику", под видом которого звонили пранкеры, какие усилия прикладывает Германия, чтобы вывозить зерно с Украины. Также он посетовал на сложную ситуацию на фронте на Украине. "Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что война продолжится, возможно, на протяжении следующего года", - заявил вице-канцлер.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой
9 ноября, 13:48
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что служба контрразведки Германии предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса, которые ранее не раз разыгрывали европейских политиков. Отмечалось, что ведомство разослало во все регионы страны специальную инструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы "российской кампанией по дезинформации". В частности, служба советовала тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на изменённые адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.
Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". На вопрос, правильно ли делает Киев, героизируя нацистских преступников, Мелони ответила: "они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".
После этого выходил также разговор пранкеров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая пожаловалась на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга с Россией. В ходе разговора пранкеры также представлялись "африканским политиком".
Российские пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Пранкеры предложили западным чиновникам научиться не попадаться на розыгрыш
17 ноября, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоберт ХабекРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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