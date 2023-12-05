https://ria.ru/20231205/plan-1913862865.html

Минтруд рассказал об изменениях в работе центров занятости

Минтруд рассказал об изменениях в работе центров занятости - РИА Новости, 05.12.2023

Минтруд рассказал об изменениях в работе центров занятости

Изменения законодательства о занятости населения позволят ввести в работу индивидуальный план при обращении в службу занятости, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:31

2023-12-05T13:31

2023-12-05T13:31

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Изменения законодательства о занятости населения позволят ввести в работу индивидуальный план при обращении в службу занятости, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. "Основные инновации, которые были включены в законопроект, это, конечно же, история индивидуального плана, то есть у каждого гражданина по сути появляется индивидуальная траектория после того, как он обращается в службу занятости, и это не только безработный гражданин как ранее… Но сейчас мы понимаем, что большее значение для нас, конечно, имеют в том числе граждане, которые и сейчас работают, но хотели бы найти более интересную, более высокооплачиваемую работу", - сказала Мухтиярова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. По ее словам, индивидуальный план станет одним из проактивных инструментов, в рамках которого гражданину прописываются все те мероприятия, которые служба занятости готова и может ему оказать, при этом после обязательного согласования с гражданином. "Очень важное изменение связано с тем, что у нас услуги и постановка на учет в текущих условиях – это только по месту прописки, сейчас мы говорим, что услуга может быть оказана везде, где человек проживает, в том числе по месту временной регистрации", - добавила Мухтиярова.

https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)