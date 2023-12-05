https://ria.ru/20231205/peterburg-1913957961.html

В Петербурге открыли год 300-летия перенесения мощей Александра Невского

В Петербурге открыли год 300-летия перенесения мощей Александра Невского - РИА Новости, 05.12.2023

В Петербурге открыли год 300-летия перенесения мощей Александра Невского

В Санкт-Петербурге дан старт мероприятиям юбилейного года 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира, во вторник состоялся... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:59

2023-12-05T17:59

2023-12-05T17:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге дан старт мероприятиям юбилейного года 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира, во вторник состоялся праздничный молебен и открылась выставка, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное открытие юбилейного года состоялось в канун дня памяти (погребения) святого князя: 760 лет назад, 6 декабря 1263 года, он был похоронен в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире. Праздничный молебен состоялся в храме благоверного князя Александра Невского у исторической раки с мощами святого. Богослужение возглавил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Также в духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры "Святодуховский" состоялось открытие выставки "Александр Невский: воин и святой". В экспозиции представлено 30 работ. В рамках открытия выставки автор, главный художник Военно-исторического артиллерийского музея Евгений Емельянов передал в дар лавре рисунок к картине "Петр Великий переносит мощи святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург". "Мы сегодня открываем удивительную выставку, которая посвящена великому благоверному князю Александру Невскому. Эти торжества открываются благодаря юбилейному году, который будет посвящен 300-летию со дня перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург... С Александром Невским связана вся история Санкт-Петербурга... Санкт-Петербург получил удивительного святого, который стал символом нашего города, защитником, помощником", - сказал журналистам наместник лавры. "Практически сегодня мы открываем большую программу юбилейного года... 300-летие перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в наш город, действительно, это важнейшее событие", - сказал председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. "Имя святого благоверного князя Александра Невского и сегодня живет в тех ратных делах, которые наша страна совершает. Имя Александра Невского носят наши воинские отряды, боевые машины, и ребята идут защищать нашу страну с именем Александра Невского... Благодаря поддержке епархии нам удается оказывать значимую поддержку и семьям военнослужащих, и бойцам, и новым территориям. Совсем недавно мы передавали в Мариуполь большое количество литературы, в том числе специальный тираж посвящен Александру Невскому", - отметил глава комитета. В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. Святыня была доставлена в Северную столицу 12 сентября 1724 года по повелению императора Петра Великого. С тех пор благоверный князь Александр Невский считается небесным покровителем города. А день, когда в Петербург были перенесены его мощи, стал церковно-государственным праздником. В связи с юбилейной датой сформирован городской оргкомитет празднования. В 2024 году состоятся выставки, концерты, конференции, автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург и другие просветительские мероприятия. Основные торжества пройдут 12 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231203/vystavki-1913465211.html

https://realty.ria.ru/20231129/lavra-1912615846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, мариуполь, александр невский, русская православная церковь