https://ria.ru/20231205/orlov-1913820678.html

Объявленный в розыск ресторатор Орлов заявил, что находится в Лондоне

Объявленный в розыск ресторатор Орлов заявил, что находится в Лондоне - РИА Новости, 05.12.2023

Объявленный в розыск ресторатор Орлов заявил, что находится в Лондоне

Основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов, объявленный в розыск в середине ноября МВД РФ, заявил, что находится в Лондоне, сообщил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:05

2023-12-05T11:05

2023-12-05T11:05

происшествия

александр орлов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909790753_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_317c9aee168cdfc9db95e8ccee1d7a28.jpg

АСТАНА, 5 дек – РИА Новости. Основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов, объявленный в розыск в середине ноября МВД РФ, заявил, что находится в Лондоне, сообщил казахстанский портал forbes.kz. Ранее в Тверском суде Москвы РИА Новости сообщили, что следствие просит заочно выдать санкцию на арест Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. По данным суда, ему вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). В середине ноября он был объявлен в розыск МВД РФ. "Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге", - сказал Орлов в интервью порталу. Ресторатор отметил, что считает необоснованными претензии к нему, они, по его мнению, подлежат рассмотрению в только рамках гражданско-правовых отношений. "В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения", – цитирует портал бизнесмена. Орлов поделился уверенностью, что выход из сложившейся ситуации будет найден, и стороны придут к разумному решению. "Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем урегулировать финансовые споры, не будем никому ничего должны и все это закончится", – сказал он. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко сообщила РИА Новости, что в июне 2022 года Орлов продал свои доли во всех компаниях, имеющих отношение к брендам TanukiFamily, и в настоящее время "не имеет отношения ни к операционной, ни к иной бизнес-деятельности компаний". Орлов также является основателем крупного ресторанного холдинга Sun Group в Казахстане. В него входят восемь заведений: рестораны Manana, "Рыба Пила", Dragonfly, More&More, Lou Lou, Toku, Queen и "Орловские бани".

https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html

https://ria.ru/20230317/tanuki-1858587841.html

https://ria.ru/20230329/rolly-1861661793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр орлов, россия