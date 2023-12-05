Рейтинг@Mail.ru
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/opasnost-1913826656.html
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины - РИА Новости, 05.12.2023
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины
Российские военные могут использовать беспилотники вместо пехоты для штурма позиций Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:29
2023-12-05T11:29
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские военные могут использовать беспилотники вместо пехоты для штурма позиций Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма, а теперь им это не нужно. Так что Украина находится в очень опасном положении&quot;, — указал эксперт.Джонсон отметил, что даже США не смогут предоставить Украине средства для отражения подобных маневров российской армии, добавив, что потенциал ВСУ как-то продолжать боевые действия практически исчерпал себя.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231205/priznanie-1913813459.html
https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913805027.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Политика
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины

Эксперт Джонсон: ВС России используют беспилотники для штурма позиций ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские военные могут использовать беспилотники вместо пехоты для штурма позиций Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма, а теперь им это не нужно. Так что Украина находится в очень опасном положении", — указал эксперт.

Брошенные носилки и экипировка украинских военных - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
СМИ: боец ВСУ сделал шокирующее признание о ситуации на передовой
10:35
Джонсон отметил, что даже США не смогут предоставить Украине средства для отражения подобных маневров российской армии, добавив, что потенциал ВСУ как-то продолжать боевые действия практически исчерпал себя.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
Транспортировка раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Неизбежно". На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
09:51
 
В миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала