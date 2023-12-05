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"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины - РИА Новости, 05.12.2023
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины
Российские военные могут использовать беспилотники вместо пехоты для штурма позиций Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:29
2023-12-05T11:29
2023-12-05T11:29
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские военные могут использовать беспилотники вместо пехоты для штурма позиций Вооруженных сил Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма, а теперь им это не нужно. Так что Украина находится в очень опасном положении", — указал эксперт.Джонсон отметил, что даже США не смогут предоставить Украине средства для отражения подобных маневров российской армии, добавив, что потенциал ВСУ как-то продолжать боевые действия практически исчерпал себя.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Политика
"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины
Эксперт Джонсон: ВС России используют беспилотники для штурма позиций ВСУ