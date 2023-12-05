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Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2023
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11:23 05.12.2023 (обновлено: 12:42 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/odkb-1913823754.html
Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2023
Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:23
2023-12-05T12:42
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ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики Цовинар Хачатрян.&quot;Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания&quot;, — заявила пресс-секретарь.Хачатрян добавила, что спикер армянского парламента во вторник уведомил об этом председателя Госдумы Вячеслава Володина.О намерении отказаться от поездки на заседание Организации Договора о коллективной безопасности Симонян объявил в конце ноября. Он назвал свое участие "неуместным в нынешней ситуации" и заявил, что организация "не выполняет обязательства перед Арменией". При этом Симонян добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о подобном решении и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.
https://ria.ru/20231130/odkb-1913031994.html
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армения, одкб, в мире, россия, москва, вячеслав володин, дмитрий песков, ереван, никол пашинян, снг
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Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не приедет 19 декабря в Москву на заседание ПА ОДКБ

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьСаммит ОДКБ
Саммит ОДКБ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Саммит ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики Цовинар Хачатрян.
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"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", — заявила пресс-секретарь.

Хачатрян добавила, что спикер армянского парламента во вторник уведомил об этом председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Договор о коллективной безопасности подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте главы шести государств — участников СНГ — России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия.

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О намерении отказаться от поездки на заседание Организации Договора о коллективной безопасности Симонян объявил в конце ноября. Он назвал свое участие "неуместным в нынешней ситуации" и заявил, что организация "не выполняет обязательства перед Арменией". При этом Симонян добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.
Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о подобном решении и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.
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Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.
Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.
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АрменияОДКБВ миреРоссияМоскваВячеслав ВолодинДмитрий ПесковЕреванНикол ПашинянСНГ
 
 
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