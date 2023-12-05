https://ria.ru/20231205/odkb-1913823754.html

Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2023

Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:23

2023-12-05T11:23

2023-12-05T12:42

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ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики Цовинар Хачатрян."Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", — заявила пресс-секретарь.Хачатрян добавила, что спикер армянского парламента во вторник уведомил об этом председателя Госдумы Вячеслава Володина.О намерении отказаться от поездки на заседание Организации Договора о коллективной безопасности Симонян объявил в конце ноября. Он назвал свое участие "неуместным в нынешней ситуации" и заявил, что организация "не выполняет обязательства перед Арменией". При этом Симонян добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о подобном решении и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.

https://ria.ru/20231130/odkb-1913031994.html

https://ria.ru/20231124/armeniya-1911562234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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