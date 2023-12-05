Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
Делегация Армении не приедет 19 декабря в Москву на заседание ПА ОДКБ
Саммит ОДКБ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики Цовинар Хачатрян.
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"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", — заявила пресс-секретарь.
Хачатрян добавила, что спикер армянского парламента во вторник уведомил об этом председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Договор о коллективной безопасности подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте главы шести государств — участников СНГ — России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия.
О намерении отказаться от поездки на заседание Организации Договора о коллективной безопасности Симонян объявил в конце ноября. Он назвал свое участие "неуместным в нынешней ситуации" и заявил, что организация "не выполняет обязательства перед Арменией". При этом Симонян добавил, что отношения Еревана с организацией не заморожены, решения о выходе нет.
Армения сокращает свое участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принимать участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о подобном решении и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а 13 октября не появился на саммите СНГ, который также проходил в столице Киргизии.
Как заявил глава правительства Армении в интервью газете WSJ в октябре, у Еревана "есть вопросы" к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.