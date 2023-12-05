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В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 05.12.2023 (обновлено: 10:54 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/nato-1913802748.html
В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов
В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов - РИА Новости, 05.12.2023
В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов
НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:35
2023-12-05T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
венгрия
нато
вооруженные силы украины
петер сийярто
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", — отметил он.Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста украинского телеканала ICTV, угасает ли западная помощь Киеву или она такая же, как и раньше, учитывая, что Братислава, Амстердам и Будапешт меняют риторику.В качестве примеров поддержки генсек привел передачу ВСУ боеприпасов и оружия, ракет, систем ПВО, танков, создание тренировочного центра для обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, а также желание Германии и Нидерландов предоставить Киеву десять миллиардов долларов. Кроме того, по его мнению, Украина "все ближе и ближе продвигается к полноценному членству в НАТО".При этом на прошлой неделе Столтенберг признал, что полноценное членство Украины в альянсе "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит.По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.Несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912132246.html
https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912888134.html
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913581057.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, венгрия, нато, вооруженные силы украины, петер сийярто, киев, f-16, роберт фицо, партия свободы, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Венгрия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Петер Сийярто, Киев, F-16, Роберт Фицо, Партия Свободы, Нидерланды
В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов

Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев вопреки позиции части членов альянса

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«
"Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", — отметил он.
Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста украинского телеканала ICTV, угасает ли западная помощь Киеву или она такая же, как и раньше, учитывая, что Братислава, Амстердам и Будапешт меняют риторику.

В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался накануне и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.

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В качестве примеров поддержки генсек привел передачу ВСУ боеприпасов и оружия, ракет, систем ПВО, танков, создание тренировочного центра для обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, а также желание Германии и Нидерландов предоставить Киеву десять миллиардов долларов. Кроме того, по его мнению, Украина "все ближе и ближе продвигается к полноценному членству в НАТО".
При этом на прошлой неделе Столтенберг признал, что полноценное членство Украины в альянсе "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит.
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По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.
Несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергВенгрияНАТОВооруженные силы УкраиныПетер СийяртоКиевF-16Роберт ФицоПартия СвободыНидерланды
 
 
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