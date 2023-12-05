https://ria.ru/20231205/nato-1913802748.html

В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов

В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов - РИА Новости, 05.12.2023

В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов

НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:35

2023-12-05T09:35

2023-12-05T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

венгрия

нато

вооруженные силы украины

петер сийярто

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", — отметил он.Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста украинского телеканала ICTV, угасает ли западная помощь Киеву или она такая же, как и раньше, учитывая, что Братислава, Амстердам и Будапешт меняют риторику.В качестве примеров поддержки генсек привел передачу ВСУ боеприпасов и оружия, ракет, систем ПВО, танков, создание тренировочного центра для обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, а также желание Германии и Нидерландов предоставить Киеву десять миллиардов долларов. Кроме того, по его мнению, Украина "все ближе и ближе продвигается к полноценному членству в НАТО".При этом на прошлой неделе Столтенберг признал, что полноценное членство Украины в альянсе "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит.По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.Несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912132246.html

https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912888134.html

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913581057.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, йенс столтенберг, венгрия, нато, вооруженные силы украины, петер сийярто, киев, f-16, роберт фицо, партия свободы, нидерланды