В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину вопреки позиции части членов
Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев вопреки позиции части членов альянса
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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"Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины", — отметил он.
Так Столтенберг ответил на вопрос журналиста украинского телеканала ICTV, угасает ли западная помощь Киеву или она такая же, как и раньше, учитывая, что Братислава, Амстердам и Будапешт меняют риторику.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался накануне и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
В качестве примеров поддержки генсек привел передачу ВСУ боеприпасов и оружия, ракет, систем ПВО, танков, создание тренировочного центра для обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Румынии, а также желание Германии и Нидерландов предоставить Киеву десять миллиардов долларов. Кроме того, по его мнению, Украина "все ближе и ближе продвигается к полноценному членству в НАТО".
При этом на прошлой неделе Столтенберг признал, что полноценное членство Украины в альянсе "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.
Несмотря на заявления Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.