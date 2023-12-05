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В Думу внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом - РИА Новости, 05.12.2023
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11:24 05.12.2023 (обновлено: 12:00 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/more-1913824271.html
В Думу внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом
В Думу внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом - РИА Новости, 05.12.2023
В Думу внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом
Азовское море получит статус внутреннего, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:24
2023-12-05T12:00
азовское море
россия
украина
михаил шеремет
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Азовское море получит статус внутреннего, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. "В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства", — сказал собеседник агентства.Профильный комитет уже одобрил законопроект, уточнил Шеремет.Он подчеркнул, что депутаты постараются принять документ до конца года.Азовское море стало внутренним морем России в 2022 году после вхождения в ее состав новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.Госдума 1 июня денонсировала договор от 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как отмечалось, необходимость прекратить действие соглашения возникла после того, как Украина утратила статус прибрежного государства.
https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html
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азовское море, россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, политика
Азовское море, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Политика
В Думу внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом

Депутат Шеремет: за Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПобережье Азовского моря
Побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Побережье Азовского моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Азовское море получит статус внутреннего, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«
"В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации, на которое больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства", — сказал собеседник агентства.
Профильный комитет уже одобрил законопроект, уточнил Шеремет.
Он подчеркнул, что депутаты постараются принять документ до конца года.
Азовское море стало внутренним морем России в 2022 году после вхождения в ее состав новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
Госдума 1 июня денонсировала договор от 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как отмечалось, необходимость прекратить действие соглашения возникла после того, как Украина утратила статус прибрежного государства.
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Азовское мореРоссияУкраинаМихаил ШереметГосдума РФПолитика
 
 
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