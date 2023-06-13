https://ria.ru/20230613/dogovor-1877804626.html
Россия денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Россия денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 13.06.2023
Россия денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:31
2023-06-13T14:31
2023-06-13T16:08
россия
владимир путин
азовское море
украина
керченский пролив
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 мая.В 2003 году РФ и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря. В мае 2022 года власти Украины заявили о временном закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях - Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска - из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230601/more-1875567453.html
россия
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, азовское море, украина, керченский пролив
Россия, Владимир Путин, Азовское море, Украина, Керченский пролив
Россия денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Путин денонсировал соглашение с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря