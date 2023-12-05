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"Тысяча в день". СМИ испугались маневра России против Украины
"Тысяча в день". СМИ испугались маневра России против Украины - РИА Новости, 05.12.2023
"Тысяча в день". СМИ испугались маневра России против Украины
Российские волонтеры производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины, пишет журналист Дэвид Хэмблинг в статье для... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:43
2023-12-05T13:43
2023-12-05T13:43
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские волонтеры производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины, пишет журналист Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes."FPV-дроны стали фирменным оружием конфликта на Украине. Это самодельный атакующий беспилотник, с помощью которого отдельный пехотинец может наносить точные смертельные удары", — говорится в материале.По словам обозревателя, российские волонтеры производят до тысячи оснащенных взрывчаткой FPV-беспилотников, которые могут быть использованы для нанесения ударов по украинским бойцам, окопавшимся в траншеях или бункерах.Он утверждает, что российские военные уже уничтожили значительное количество наземных войск ВСУ с помощью этого вида вооружения.Ранее боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
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Политика, В мире, Вооруженные силы Украины, Forbes, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
"Тысяча в день". СМИ испугались маневра России против Украины
Forbes: ВС России уничтожают значительное число солдат ВСУ при помощи БПЛА
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Российские волонтеры производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооруженными силами Украины, пишет журналист Дэвид Хэмблинг в статье
для Forbes.
«
"FPV-дроны стали фирменным оружием конфликта на Украине. Это самодельный атакующий беспилотник, с помощью которого отдельный пехотинец может наносить точные смертельные удары", — говорится в материале.
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По словам обозревателя, российские волонтеры производят до тысячи оснащенных взрывчаткой FPV-беспилотников, которые могут быть использованы для нанесения ударов по украинским бойцам, окопавшимся в траншеях или бункерах.
Он утверждает, что российские военные уже уничтожили значительное количество наземных войск ВСУ с помощью этого вида вооружения.
Ранее боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ
.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
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