https://ria.ru/20231205/lula-1913838853.html

Эксперт рассказал, как Бразилия может пригласить Путина на саммит G20

Эксперт рассказал, как Бразилия может пригласить Путина на саммит G20 - РИА Новости, 05.12.2023

Эксперт рассказал, как Бразилия может пригласить Путина на саммит G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может через минюст страны решить формальные вопросы с приглашением российского лидера Владимира Путина для участия... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:59

2023-12-05T11:59

2023-12-05T11:59

в мире

бразилия

владимир путин

международный уголовный суд

большая двадцатка

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может через минюст страны решить формальные вопросы с приглашением российского лидера Владимира Путина для участия в саммите G20 в 2024 году, запросив установку "временного иммунитета", заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Саммит G20 в 2024 году пройдет в Бразилии. Ранее Лула да Силва говорил, что Путин легко может приехать, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). Однако позднее он уточнил, что, несмотря на то, что лидеру РФ будет направлено приглашение, он сам "должен оценить последствия". По словам Лулы, решение о действиях в отношении президента РФ в случае его приезда в Бразилию будет зависеть от национальной судебной системы. "Лула не может не понимать, что Бразилия ратифицировала устав МУС и решения его имеют на территории Бразилии силу", - сказал Хейфец в беседе с агентством. По его словам, повлиять на бразильскую судебную систему Лула не может. Тем не менее, подчеркнул эксперт, "президент Бразилии может через министерство юстиции попробовать установить временный иммунитет того или иного иностранного политика в период его участия в международном мероприятии". При этом, заметил собеседник агентства, полной гарантии, что судебная система Бразилии одобрит подобное решение, нет. "Приглашение Лулы - это приглашение исполнительной власти. У Лулы лично хорошие отношения с президентом России, он этого не скрывает и в целом достаточно с большой симпатией относится к России, хотя не все ее действия одобряет и некоторые осуждает", - считает Хейфец. По его словам, приглашение российского лидера в Бразилию в период ее председательства в G20 - попытка обеспечить полную и равную представленность всех стран в работе площадки. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20231129/briks-1912639674.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898027835.html

https://ria.ru/20230522/oon-1873307033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бразилия, владимир путин, международный уголовный суд, большая двадцатка