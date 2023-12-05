СМИ: Киев начал использовать танки Leopard для обороны
AFP: Киев, просивший Leopard для наступления, применяет их в обороне
© AP Photo / Michal DyjukLeopard 2
© AP Photo / Michal Dyjuk
Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев начал использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских военных.
«
"В этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам <...>. Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта", — говорится в публикации.
Как сообщил агентству заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 — шведскую версию Leopard 2A5 — теперь используют для поражения пехотных групп или складов боеприпасов.
"Другими словами, его используют не так, как во время контрнаступления", — заявил украинский военный по имени Руслан.
Как пишет Франс Пресс, танки Leopard теперь расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Украинский военный добавил, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 таких боевых машин.
Украинское контрнаступление началось полгода назад, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного вооружения и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.