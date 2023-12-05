Катя Лель развелась с мужем
Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом после 15 лет брака
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни, информация об этом размещена на сайте Тверского суда Москвы.
© Портал единого информационного пространства мировых судей г. МосквыСкрин страницы портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Скрин страницы портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Расторжение брака произошло летом, решение вступило в силу в июле.
Инициатором развода стала певица. Пара рассталась без выяснения отношений и судебных споров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель с супругом Игорем Кузнецовым в 2010 году
Певица Катя Лель с супругом Игорем Кузнецовым в 2010 году
Кузнецов и Лель познакомились на частной вечеринке 18 лет назад и через три года поженились. В браке у супругов родилась дочь Эмилия.
Этой осенью Катя Лель обрела вторую волну популярности. Песня "Мой мармеладный" неожиданно завирусилась в зарубежном TikTok и вошла в топ мирового чарта вирусных треков на Spotify.