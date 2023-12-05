https://ria.ru/20231205/lel-1913843320.html

Катя Лель развелась с мужем

Катя Лель развелась с мужем - РИА Новости, 05.12.2023

Катя Лель развелась с мужем

Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни, информация об этом размещена на сайте Тверского суда Москвы. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:13

2023-12-05T12:13

2023-12-05T14:01

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни, информация об этом размещена на сайте Тверского суда Москвы.Расторжение брака произошло летом, решение вступило в силу в июле. Инициатором развода стала певица. Пара рассталась без выяснения отношений и судебных споров. Кузнецов и Лель познакомились на частной вечеринке 18 лет назад и через три года поженились. В браке у супругов родилась дочь Эмилия. Этой осенью Катя Лель обрела вторую волну популярности. Песня "Мой мармеладный" неожиданно завирусилась в зарубежном TikTok и вошла в топ мирового чарта вирусных треков на Spotify.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, tiktok, развод