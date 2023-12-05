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Катя Лель развелась с мужем - РИА Новости, 05.12.2023
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Шоубиз
 
12:13 05.12.2023 (обновлено: 14:01 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/lel-1913843320.html
Катя Лель развелась с мужем
Катя Лель развелась с мужем - РИА Новости, 05.12.2023
Катя Лель развелась с мужем
Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни, информация об этом размещена на сайте Тверского суда Москвы. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:13
2023-12-05T14:01
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни, информация об этом размещена на сайте Тверского суда Москвы.Расторжение брака произошло летом, решение вступило в силу в июле. Инициатором развода стала певица. Пара рассталась без выяснения отношений и судебных споров. Кузнецов и Лель познакомились на частной вечеринке 18 лет назад и через три года поженились. В браке у супругов родилась дочь Эмилия. Этой осенью Катя Лель обрела вторую волну популярности. Песня "Мой мармеладный" неожиданно завирусилась в зарубежном TikTok и вошла в топ мирового чарта вирусных треков на Spotify.
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Шоубиз, Москва, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, TikTok, развод
Катя Лель развелась с мужем

Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом после 15 лет брака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певица Катя Лель развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни, информация об этом размещена на сайте Тверского суда Москвы.
© Портал единого информационного пространства мировых судей г. МосквыСкрин страницы портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Скрин страницы портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
© Портал единого информационного пространства мировых судей г. Москвы
Скрин страницы портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
Расторжение брака произошло летом, решение вступило в силу в июле.
Инициатором развода стала певица. Пара рассталась без выяснения отношений и судебных споров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель с супругом Игорем Кузнецовым в 2010 году
Певица Катя Лель с супругом Игорем Кузнецовым в 2010 году - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Катя Лель с супругом Игорем Кузнецовым в 2010 году
Кузнецов и Лель познакомились на частной вечеринке 18 лет назад и через три года поженились. В браке у супругов родилась дочь Эмилия.
Этой осенью Катя Лель обрела вторую волну популярности. Песня "Мой мармеладный" неожиданно завирусилась в зарубежном TikTok и вошла в топ мирового чарта вирусных треков на Spotify.
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