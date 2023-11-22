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Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify - РИА Новости, 22.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:33 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/khit-1911069630.html
Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify
Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify - РИА Новости, 22.11.2023
Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify
Хит певицы Кати Лель "Мой мармеладный" попал в первую тройку мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в музыкальном стриминговом сервисе Spotify, об этом РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:33
2023-11-22T15:33
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хит певицы Кати Лель "Мой мармеладный" попал в первую тройку мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в музыкальном стриминговом сервисе Spotify, об этом сообщила исполнительница в своем Телеграм-канале."Песня "Мой Мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на 3 место мирового чарта! Благодарю каждого из вас, любимые мои, кто рад за нас с Максом, кто поддерживает нас! Жизнь непредсказуема и удивительна своими сюрпризами!" — восторженно написала певица. Она также поздравила с этой победой автора — продюсера и композитора Максима Фадеева, и всех россиян. Песня Кати Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) вышла в 2004 году и сразу стала хитом. Спустя два десятилетия композиция завирусилась в зарубежном TikTok.Западные блогеры и пользователи начали записывать тиктоки и рилсы, напевая "Джага-джага" и танцуя в меховых шапках и шубах.
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максим фадеев, технологии, tiktok, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Фадеев, Технологии, TikTok, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify

Хит Лель "Мой мармеладный" вошел в топ мирового чарта вирусных треков на Spotify

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Катя Лель
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хит певицы Кати Лель "Мой мармеладный" попал в первую тройку мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в музыкальном стриминговом сервисе Spotify, об этом сообщила исполнительница в своем Телеграм-канале.
«
"Песня "Мой Мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на 3 место мирового чарта! Благодарю каждого из вас, любимые мои, кто рад за нас с Максом, кто поддерживает нас! Жизнь непредсказуема и удивительна своими сюрпризами!" — восторженно написала певица.
© Katya Lel/TelegramСкриншот, опубликованный Катей Лель в Telegram-канале
Скриншот, опубликованный Катей Лель в Telegram-канале
© Katya Lel/Telegram
Скриншот, опубликованный Катей Лель в Telegram-канале
Она также поздравила с этой победой автора — продюсера и композитора Максима Фадеева, и всех россиян.
Песня Кати Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) вышла в 2004 году и сразу стала хитом. Спустя два десятилетия композиция завирусилась в зарубежном TikTok.
Западные блогеры и пользователи начали записывать тиктоки и рилсы, напевая "Джага-джага" и танцуя в меховых шапках и шубах.
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный"
Вчера, 00:11
 
ШоубизМаксим ФадеевТехнологииTikTokЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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