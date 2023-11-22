https://ria.ru/20231122/khit-1911069630.html

Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify

Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify - РИА Новости, 22.11.2023

Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify

Хит певицы Кати Лель "Мой мармеладный" попал в первую тройку мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в музыкальном стриминговом сервисе Spotify, об этом РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:33

2023-11-22T15:33

2023-11-22T15:33

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хит певицы Кати Лель "Мой мармеладный" попал в первую тройку мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в музыкальном стриминговом сервисе Spotify, об этом сообщила исполнительница в своем Телеграм-канале."Песня "Мой Мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на 3 место мирового чарта! Благодарю каждого из вас, любимые мои, кто рад за нас с Максом, кто поддерживает нас! Жизнь непредсказуема и удивительна своими сюрпризами!" — восторженно написала певица. Она также поздравила с этой победой автора — продюсера и композитора Максима Фадеева, и всех россиян. Песня Кати Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) вышла в 2004 году и сразу стала хитом. Спустя два десятилетия композиция завирусилась в зарубежном TikTok.Западные блогеры и пользователи начали записывать тиктоки и рилсы, напевая "Джага-джага" и танцуя в меховых шапках и шубах.

https://ria.ru/20231122/khit-1910941966.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим фадеев, технологии, tiktok, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса