https://ria.ru/20231205/lada-1913924145.html

"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены

"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены - РИА Новости, 05.12.2023

"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены

"АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:29

2023-12-05T16:29

2023-12-05T16:35

экономика

авто

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

renault s.a

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов. "Сейчас работает одна смена, а с 11 декабря мы восстанавливаем производство двух смен", - сказал он, выступая на People Forum и комментируя выпуск модели Lada Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913877137.html

тольятти

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio