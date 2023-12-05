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"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены - РИА Новости, 05.12.2023
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16:29 05.12.2023 (обновлено: 16:35 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/lada-1913924145.html
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены - РИА Новости, 05.12.2023
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены
"АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:29
2023-12-05T16:35
экономика
авто
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов. "Сейчас работает одна смена, а с 11 декабря мы восстанавливаем производство двух смен", - сказал он, выступая на People Forum и комментируя выпуск модели Lada Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913877137.html
тольятти
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены

"АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство Lada Vesta в Тольятти в две смены

LADA Vesta цвет "Платина"
LADA Vesta цвет Платина
LADA Vesta цвет "Платина". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов.
«
"Сейчас работает одна смена, а с 11 декабря мы восстанавливаем производство двух смен", - сказал он, выступая на People Forum и комментируя выпуск модели Lada Vesta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada Granta Cross - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре
Вчера, 14:25
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
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