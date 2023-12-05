https://ria.ru/20231205/lada-1913924145.html
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены - РИА Новости, 05.12.2023
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены
"АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:29
2023-12-05T16:29
2023-12-05T16:35
экономика
авто
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максим соколов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены, сообщил президент компании Максим Соколов. "Сейчас работает одна смена, а с 11 декабря мы восстанавливаем производство двух смен", - сказал он, выступая на People Forum и комментируя выпуск модели Lada Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913877137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" начнет выпускать Lada Vesta в две смены
"АвтоВАЗ" с 11 декабря возобновит производство Lada Vesta в Тольятти в две смены