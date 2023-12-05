https://ria.ru/20231205/kurorty-1913665862.html

Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре

Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре - РИА Новости, 05.12.2023

Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для путешествий в декабре 2023 года, сообщает Твил.ру. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:51

2023-12-05T05:51

2023-12-05T05:51

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великий устюг

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для путешествий в декабре 2023 года, сообщает Твил.ру.На первом месте оказался байкальский курорт Листвянка, где средняя стоимость ночи проживания составила 27 115 рублей, на втором – Коробицыно в Ленинградской области со стоимостью ночи в 16 471 рубль. А на третьем – Великий Устюг в Вологодской области, где декабрьская ночь в среднем стоит 11 160 рублей.Также в список вошли плато Лаго-Наки и Красная Поляна в Краснодарском крае, Теберда и Архыз в Карачаево-Черкесии, Манжерок на Алтае, Осташков в Тверской области и Выборг в Ленинградской.

https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html

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листвянка

ленинградская область

великий устюг

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