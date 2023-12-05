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Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре - РИА Новости, 05.12.2023
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Туризм
 
05:51 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kurorty-1913665862.html
Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре
Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре - РИА Новости, 05.12.2023
Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для путешествий в декабре 2023 года, сообщает Твил.ру. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:51
2023-12-05T05:51
туризм
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туристы
россия
листвянка
ленинградская область
великий устюг
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для путешествий в декабре 2023 года, сообщает Твил.ру.На первом месте оказался байкальский курорт Листвянка, где средняя стоимость ночи проживания составила 27 115 рублей, на втором – Коробицыно в Ленинградской области со стоимостью ночи в 16 471 рубль. А на третьем – Великий Устюг в Вологодской области, где декабрьская ночь в среднем стоит 11 160 рублей.Также в список вошли плато Лаго-Наки и Красная Поляна в Краснодарском крае, Теберда и Архыз в Карачаево-Черкесии, Манжерок на Алтае, Осташков в Тверской области и Выборг в Ленинградской.
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листвянка
ленинградская область
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туризм, новости - туризм, туристы, россия, листвянка, ленинградская область, великий устюг, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Россия, Листвянка, Ленинградская область, Великий Устюг, куда поехать, отдых в России
Определены самые дорогие направления России для отдыха в декабре

Листвянка и Великий Устюг вошли в число самых дорогих зимних направлений России

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПоселок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
Поселок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые дорогостоящие направления для путешествий в декабре 2023 года, сообщает Твил.ру.
На первом месте оказался байкальский курорт Листвянка, где средняя стоимость ночи проживания составила 27 115 рублей, на втором – Коробицыно в Ленинградской области со стоимостью ночи в 16 471 рубль. А на третьем – Великий Устюг в Вологодской области, где декабрьская ночь в среднем стоит 11 160 рублей.

Также в список вошли плато Лаго-Наки и Красная Поляна в Краснодарском крае, Теберда и Архыз в Карачаево-Черкесии, Манжерок на Алтае, Осташков в Тверской области и Выборг в Ленинградской.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРоссияЛиствянкаЛенинградская областьВеликий Устюгкуда поехатьотдых в России
 
 
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