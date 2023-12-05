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Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией - РИА Новости, 05.12.2023
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10:33 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html
Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией
Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией - РИА Новости, 05.12.2023
Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией
Сеул продолжает "необходимое общение" с российской стороной по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и ради защиты своих компаний и граждан на... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:33
2023-12-05T10:33
в мире
россия
южная корея
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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Сеул продолжает "необходимое общение" с российской стороной по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и ради защиты своих компаний и граждан на территории РФ, заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи. "Наше правительство продолжает необходимое общение с российской стороной касательно безопасности и мира на Корейском полуострове и ради защиты южнокорейских компаний и граждан на территории РФ", - заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина на церемонии принятия верительных грамот от новых послов иностранных государств в РФ, в том числе посла Южной Кореи Ли До Хуна. В МИД отметили, что не могут напрямую "комментировать заявление главы другого государства". Путин в понедельник принял верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В выступлении на церемонии Путин "с сожалением" отметил, что двусторонние отношения России и Республики Корея переживают "не лучшие времена", хотя ещё несколько лет назад они развивались "самым конструктивным образом" и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере. Россия и Южная Корея также вместе работали и над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове. По словам президента РФ, от официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество "на траекторию партнёрства", выгодного для обеих стран, Россия, в свою очередь, к сотрудничеству готова. Отношения России и Южной Кореи ухудшились на фоне украинского конфликта. Южная Корея, хотя и продолжает придерживаться официальной позиции о невозможности поставки Киеву летальных вооружений, присоединилась к основным международным санкциям в отношении России и оказывает Украине гуманитарную помощь в виде медицинских предметов и товаров военного пользования, оборудования для разминирования, машин скорой помощи и т. д. Также Сеул пообещал безвозмездно предоставить Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдать с 2025 года через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) в виде низкопроцентных государственных займов. Выступая в октябре прошлого года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что у России добрые отношения с Республикой Корея, и Москва всегда ценила возможность иметь диалог и с Южной, и с Северной Кореей. Однако решение Сеула осуществлять косвенные поставки оружия и боеприпасов на Украину через Польшу "будет разрушать наши отношения", подчеркнул Путин, отметив, что Южную Корею вряд ли обрадовало бы возобновление сотрудничества России с КНДР "по этому направлению". Напряженность в отношениях Москвы и Сеула повысилась еще больше на фоне прошедшего в сентябре саммита России и КНДР.
https://ria.ru/20231121/yuzhnaya_koreya-1910714321.html
https://ria.ru/20231030/rossiyane-1906263550.html
https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html
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в мире, россия, южная корея
В мире, Россия, Южная Корея
Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией

МИД Южной Кореи заявил, что продолжает необходимое общение с Россией

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Сеул продолжает "необходимое общение" с российской стороной по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и ради защиты своих компаний и граждан на территории РФ, заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи.
"Наше правительство продолжает необходимое общение с российской стороной касательно безопасности и мира на Корейском полуострове и ради защиты южнокорейских компаний и граждан на территории РФ", - заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина на церемонии принятия верительных грамот от новых послов иностранных государств в РФ, в том числе посла Южной Кореи Ли До Хуна. В МИД отметили, что не могут напрямую "комментировать заявление главы другого государства".
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Путин в понедельник принял верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В выступлении на церемонии Путин "с сожалением" отметил, что двусторонние отношения России и Республики Корея переживают "не лучшие времена", хотя ещё несколько лет назад они развивались "самым конструктивным образом" и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере. Россия и Южная Корея также вместе работали и над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове.
По словам президента РФ, от официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество "на траекторию партнёрства", выгодного для обеих стран, Россия, в свою очередь, к сотрудничеству готова.
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Отношения России и Южной Кореи ухудшились на фоне украинского конфликта. Южная Корея, хотя и продолжает придерживаться официальной позиции о невозможности поставки Киеву летальных вооружений, присоединилась к основным международным санкциям в отношении России и оказывает Украине гуманитарную помощь в виде медицинских предметов и товаров военного пользования, оборудования для разминирования, машин скорой помощи и т. д. Также Сеул пообещал безвозмездно предоставить Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдать с 2025 года через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) в виде низкопроцентных государственных займов.
Выступая в октябре прошлого года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что у России добрые отношения с Республикой Корея, и Москва всегда ценила возможность иметь диалог и с Южной, и с Северной Кореей. Однако решение Сеула осуществлять косвенные поставки оружия и боеприпасов на Украину через Польшу "будет разрушать наши отношения", подчеркнул Путин, отметив, что Южную Корею вряд ли обрадовало бы возобновление сотрудничества России с КНДР "по этому направлению".
Напряженность в отношениях Москвы и Сеула повысилась еще больше на фоне прошедшего в сентябре саммита России и КНДР.
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