https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html

Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией

Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией - РИА Новости, 05.12.2023

Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией

Сеул продолжает "необходимое общение" с российской стороной по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и ради защиты своих компаний и граждан на... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:33

2023-12-05T10:33

2023-12-05T10:33

в мире

россия

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980c736ad74c1495d86ab91470cbe5d8.jpg

СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Сеул продолжает "необходимое общение" с российской стороной по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и ради защиты своих компаний и граждан на территории РФ, заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи. "Наше правительство продолжает необходимое общение с российской стороной касательно безопасности и мира на Корейском полуострове и ради защиты южнокорейских компаний и граждан на территории РФ", - заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина на церемонии принятия верительных грамот от новых послов иностранных государств в РФ, в том числе посла Южной Кореи Ли До Хуна. В МИД отметили, что не могут напрямую "комментировать заявление главы другого государства". Путин в понедельник принял верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. В выступлении на церемонии Путин "с сожалением" отметил, что двусторонние отношения России и Республики Корея переживают "не лучшие времена", хотя ещё несколько лет назад они развивались "самым конструктивным образом" и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере. Россия и Южная Корея также вместе работали и над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове. По словам президента РФ, от официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество "на траекторию партнёрства", выгодного для обеих стран, Россия, в свою очередь, к сотрудничеству готова. Отношения России и Южной Кореи ухудшились на фоне украинского конфликта. Южная Корея, хотя и продолжает придерживаться официальной позиции о невозможности поставки Киеву летальных вооружений, присоединилась к основным международным санкциям в отношении России и оказывает Украине гуманитарную помощь в виде медицинских предметов и товаров военного пользования, оборудования для разминирования, машин скорой помощи и т. д. Также Сеул пообещал безвозмездно предоставить Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдать с 2025 года через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) в виде низкопроцентных государственных займов. Выступая в октябре прошлого года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что у России добрые отношения с Республикой Корея, и Москва всегда ценила возможность иметь диалог и с Южной, и с Северной Кореей. Однако решение Сеула осуществлять косвенные поставки оружия и боеприпасов на Украину через Польшу "будет разрушать наши отношения", подчеркнул Путин, отметив, что Южную Корею вряд ли обрадовало бы возобновление сотрудничества России с КНДР "по этому направлению". Напряженность в отношениях Москвы и Сеула повысилась еще больше на фоне прошедшего в сентябре саммита России и КНДР.

https://ria.ru/20231121/yuzhnaya_koreya-1910714321.html

https://ria.ru/20231030/rossiyane-1906263550.html

https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, южная корея