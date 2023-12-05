https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html

"Были на грани": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину

"Были на грани": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину - РИА Новости, 05.12.2023

"Были на грани": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину

Лидеры США и Великобритании намеренно пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:17

2023-12-05T17:17

2023-12-05T17:17

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давид арахамия

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нато

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лидеры США и Великобритании намеренно пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич."Становится все труднее отрицать, что конфликт на Украине мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства США и Великобритании работали над тем, чтобы этого не произошло", — отметил он.Марсетич, ссылаясь на заявления главы фракции партии "Слуга народа" и члена комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давида Арахамии о срыве бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном мира с Россией, подчеркнул, что основной целью Запада было ослабление России. Украина оказалась расходным материалом в руках западных стран, добавил он."Все это придает дополнительный вес многочисленным сообщениям за последние месяцы, в которых утверждалось, что Украина и Россия были на грани мира, но были остановлены государствами НАТО, стремящимися к затяжному конфликту, который ослабит Россию", — поделился своим мнением колумнист.По мнению Марсетича, Украина заплатила высокую цену за участие в этой западной авантюре: тысячи людей погибли или остались инвалидами, а страна столкнулась с тяжелыми экономическими, демографическими и территориальными потерями.Ранее Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится весной прошлого года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

https://ria.ru/20231205/raspad-1913895571.html

https://ria.ru/20231205/milli-1913916266.html

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в мире, украина, россия, великобритания, давид арахамия, борис джонсон, нато