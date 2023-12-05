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Иран отверг обвинения в причастности к атаке на суда в Красном море - РИА Новости, 05.12.2023
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14:05 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/iran-1913873031.html
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на суда в Красном море
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на суда в Красном море - РИА Новости, 05.12.2023
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на суда в Красном море
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник отверг заявления западных стран, в частности, Вашингтона и Лондона, о якобы причастности Тегерана к РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:05
2023-12-05T14:05
в мире
красное море
иран
ансар алла
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник отверг заявления западных стран, в частности, Вашингтона и Лондона, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. "Эти заявления преследуют конкретные политические цели и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона, а также показывают, что на них влияют предпочтения третьих сторон, включая Израиль", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале иранского МИД. Он отметил, что атаки "групп сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонников хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему. "Они реагируют на военные преступления Израиля в Газе, израильский геноцид палестинского населения в Газе. Эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа", - добавил иранский дипломат. Накануне Центральное командование Пентагона сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, а эсминец США прореагировал на их сообщения и сбил три беспилотника. Ранее управление морских торговых операций Великобритании заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. Как в Вашингтоне, так и в Лондоне заявили, что атаки хуситов на торговые суда проходили якобы при поддержке Ирана. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому приморскому городу Эйлат, а 11 дней назад захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.
https://ria.ru/20231203/esminets-1913484960.html
https://ria.ru/20231127/piraty-1912012909.html
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в мире, красное море, иран, ансар алла
В мире, Красное море, Иран, Ансар Алла
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на суда в Красном море

Иран отверг обвинения Запада в причастности к атаке на суда в Красном море

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник отверг заявления западных стран, в частности, Вашингтона и Лондона, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море.
"Эти заявления преследуют конкретные политические цели и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона, а также показывают, что на них влияют предпочтения третьих сторон, включая Израиль", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале иранского МИД.
Он отметил, что атаки "групп сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонников хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему.
"Они реагируют на военные преступления Израиля в Газе, израильский геноцид палестинского населения в Газе. Эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа", - добавил иранский дипломат.
Эсминец ВМС США Carney - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
СМИ: эсминец ВМС США подвергся атакам из Йемена с помощью БПЛА и ракет
3 декабря, 18:32
Накануне Центральное командование Пентагона сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, а эсминец США прореагировал на их сообщения и сбил три беспилотника.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. Как в Вашингтоне, так и в Лондоне заявили, что атаки хуситов на торговые суда проходили якобы при поддержке Ирана.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому приморскому городу Эйлат, а 11 дней назад захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер
27 ноября, 05:44
 
В миреКрасное мореИранАнсар Алла
 
 
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