Иран отверг обвинения в причастности к атаке на суда в Красном море
Иран отверг обвинения Запада в причастности к атаке на суда в Красном море
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во вторник отверг заявления западных стран, в частности, Вашингтона и Лондона, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море.
"Эти заявления преследуют конкретные политические цели и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона, а также показывают, что на них влияют предпочтения третьих сторон, включая Израиль", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале иранского МИД.
Он отметил, что атаки "групп сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонников хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему.
"Они реагируют на военные преступления Израиля в Газе, израильский геноцид палестинского населения в Газе. Эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа", - добавил иранский дипломат.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. Как в Вашингтоне, так и в Лондоне заявили, что атаки хуситов на торговые суда проходили якобы при поддержке Ирана.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому приморскому городу Эйлат, а 11 дней назад захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.