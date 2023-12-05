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Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну - РИА Новости, 05.12.2023
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18:50 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/erdogan-1913968670.html
Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну
Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну - РИА Новости, 05.12.2023
Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил страны региона о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:50
2023-12-05T18:50
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил страны региона о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну. "Мы не должны допустить, чтобы зверства в Газе переросли в региональную войну с участием Сирии", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива. По его словам, необходимо создать условия для добровольного возвращения сирийцев на родину. "Здесь я приглашаю всех участников к исполнению своих обязанностей", - подчеркнул турецкий лидер.
https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html
турция
израиль
сектор газа
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну

Эрдоган: нельзя допустить, чтобы зверства в Газе переросли в региональную войну

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил страны региона о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну.
«
"Мы не должны допустить, чтобы зверства в Газе переросли в региональную войну с участием Сирии", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива.
По его словам, необходимо создать условия для добровольного возвращения сирийцев на родину.
«
"Здесь я приглашаю всех участников к исполнению своих обязанностей", - подчеркнул турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эрдоган заявил, что Нетаньяху угрожает безопасности всего региона
Вчера, 14:00
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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