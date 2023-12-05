https://ria.ru/20231205/erdogan-1913968670.html

Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну

Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну - РИА Новости, 05.12.2023

Эрдоган заявил о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил страны региона о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:50

2023-12-05T18:50

2023-12-05T18:50

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил страны региона о риске перерастания конфликта в Газе в региональную войну. "Мы не должны допустить, чтобы зверства в Газе переросли в региональную войну с участием Сирии", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива. По его словам, необходимо создать условия для добровольного возвращения сирийцев на родину. "Здесь я приглашаю всех участников к исполнению своих обязанностей", - подчеркнул турецкий лидер.

https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html

турция

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа